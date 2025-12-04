Slušaj vest

Legendarni kapiten reprezentacije Engleske i bivši as Mančester junajteda Rio Ferdinand biće glavni voditelj žreba za Svetsko prvenstvo 2026, saopštila je Međunarodna fudbalska federacija (FIFA).

U ceremoniji će mu se pridružiti više istaknutih američkih sportista, među kojima i NBA legenda Šekil O’Nil.

"Kao igraču, Svetsko prvenstvo je predstavljalo vrhunac karijere. Danas sam ponosan što mogu da nastavim da budem deo ove priče, zajedno sa izuzetnim ličnostima, dok otkrivamo sastav 12 grupa koje ceo svet iščekuje", poručio je Ferdinand, a preneo francuski sportski list Ekip (L'Equipe).

Uz njega će žreb voditi i bivša američka fudbalerka Samanta Džonson.

Za ovu svečanost angažovani su i brojni sportski velikani iz SAD.

Pored Elaja Meniga, dvostrukog šampiona NFL-a koji će biti domaćin crvenog tepiha, u izvlačenju učestvuju četiri vodeća imena američkog sporta, svako zaduženo za po jedan šešir – Tom Brejdi, legenda američkog fudbala (NFL) – Vejn Grecki, jedan od najvećih hokejaša u istoriji NHL-a – Aron Džadž, zvezda bejzbol kluba Njujork Jenkis – Šekil O’Nil, četvorostruki NBA šampion i član košarkaške Kuće slavnih

Žreb za Mundijal 2026, koji će biti održan od 11. juna do 19. jula u SAD, Meksiku i Kanadi, zakazan je za petak od 18 časova po srednjoevropskom vremenu u Centru "Džon F. Kenedi" u Vašingtonu.