Slušaj vest

Bivši premijerligaški golman Šaka Hislopotkrio je da se bori sa "agresivnim" karcinomom u potresnom video-snimku na društvenim mrežama.

U objavi koju je podelio sa svojim pratiocima na Instagramu, nekadašnji fudbaler Njukasla i Vest Hema rekao je:

- Imam priču da ispričam. Pre otprilike 18 meseci otišao sam na svoj redovni godišnji pregled i insistirao na PSA testu, kao što uvek radim. Međutim, ovog puta moj PSA je bio povišen.

- Magnetna rezonanca i biopsija brzo su pokazale da imam prilično agresivan karcinom prostate. Pre godinu dana, gotovo tačno na današnji dan - 6. decembra - imao sam radikalnu prostatektomiju. I mislio sam da je to kraj. Ali onda, šest meseci kasnije, PSA mi je ponovo počeo da raste, a novi sken je pokazao da se rak prostate proširio na karličnu kost.

1/5 Vidi galeriju Šaka Hislop Foto: Profimedia

- Ubrzo nakon toga počeo sam sa terapijom, a upravo jutros završio sam sedam i po nedelja zračne terapije. Putovanje se nastavlja - poručio je Hislop.

Hislop je u karijeri u dva navrata branio za Njukasl, zatim Reding, Vest Hem, a karijeru je 2007. godine okončao u ekipi Dalasa.

BONUS VIDEO: