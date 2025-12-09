Slušaj vest

Luka Modrić važi za jednog od najboljih fudbalera sa ovih prostora u istoriji, a svoju veličinu dokazuje iz dana u dan.

Ipak, Luku navijači vole i zbog toga što poštuje svakog, a njegova veličina vidi se i u snimku koji je ponovo postao viralan na društvenim mrežama. Kada je Hrvatska 2024. godine igrala protiv Portugala u Ligi nacija, u Split su stigli i navijači iz Srbije. Srpski jutjuber Bojan Simović poznat kao Simi došao je na ovaj meč i po završetku istog sačekao je Modrića na izlazu sa stadiona.

- Luka, može slika? Iz Srbije smo došli - rekao je on, a Modrić je u sekundi reagovao, okrenuo se, vratio ka Srbinu i ispunio mu želju.

- Živ i zdrav bio, hvala ti puno - uzvratio mu je srpski navijač.

Pogledajte kako je ovaj susret izgledao:

Koliko je Modrić poštovan na Balkanu govori i način na koji su ga nedavno dočekali u Crnoj Gori.

- Zahvaljujem se od srca. Odličan je bio ambijent na stadionu. Možda je Crna Gora zaslužila i više bodova da ima. Imaju novog trenera, sigurno da će napredovati kao ekipa, ima dosta mladih, kvalitetnih igrača te im želim sve najbolje u budućnosti. Naježio sam se, doživeo sam to na dosta stadiona, uvek je lepo, ali kada te publika u susednoj državi ovako dočeka, to je još posebnije. Hvala im od sveg srca - rekao je tada Luka Modrić.

