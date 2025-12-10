Karabag - Ajaks: 1:0 Viljareal - Kopenhagen: 0:1
LIGA ŠAMPIONA: Šta se ovo dešava? Kopenhagen šokirao Viljareal u drugom minutu, a Karabag vodi protiv Ajaksa!
Večeras je na programu prvih devet mečeva 6. kola Lige šampiona, a od 18.45 pratimo dve utakmice.
U ovom terminu Karabag dočekuje Ajaks, dok Kopenhagen gostuje Viljarealu.
Utakmice možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos mečeva na našem sajtu.
Od 21 sat igraju se sledeće utakmice:
Atletik Bilbao - PSŽ: 21.00
Bajer Leverkuzen - Njukasl: 21.00
Benfika - Napoli: 21.00
Borusija Dortmund - Bodo: 21.00
Klub Briž - Arsenal: 21.00
Juventus - Pafos: 21.00
Real Madrid - Mančester Siti: 21.00
Uživo
18:57
10. minut: Karabag - Ajaks: 1:0
Au kakav hladan tuš za Holanđane! Duran je iskoristio očajnu reakciju protivničkog golmana za vođstvo Karabaga!
