Svi događaji
Od najnovijeg
18:57

10. minut: Karabag - Ajaks: 1:0

Au kakav hladan tuš za Holanđane! Duran je iskoristio očajnu reakciju protivničkog golmana za vođstvo Karabaga!

18:47

2. minut: Viljareal - Kopenhagen: 0:1

Mohamed Eljunusi je šokirao Viljareal!

18:46

1. minut - Počele su utakmice!

18:30

Startna postava Kopenhagena:

18:29

Startna postava Viljareala:

18:29

Startna postava Karabaga:

18:28

Startna postava Ajaksa:

17:31

Gde gledati večerašnje utakmice?

Ne propustiteFudbalA VEČERAS - SPEKTAKL U MADRIDU! SITI DOLAZI NA MEGDAN REALU! Evo gde možete da gledate večerašnje utakmice Lige šampiona!
Mančester siti