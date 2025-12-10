Svi događaji
20:40

Ludo popodne u Ligi šampiona

LUDNICA U LIGI ŠAMPIONA! Kopenhagen šokirao Viljareal u 90. minutu - Ajaks gubio dva puta, pa samleo Karabag!
20:37

Sastavi:

Real Madrid: Kurtoa, Valverde, Asensio, Ridiger, Kareras, Čuameni, Sebaljos, Belingem, Vinisijus Žunior, Rodrigo, Gonzalo Garsija.

Mančester siti: Donaruma, Nunješ, Ruben Dijaš, Gvardiol, O'Rajli, Niko Gonzales, Bernardo Silva, Šerki, Foden, Doku, Haland.

20:03

Derbi večeri u Madridu

Real u derbiju ovog kola dočekuje Mančester siti. Real je uzdrman porazom od Selte, priča se da je Ćabi Alonso izgubio svlačionicu, a na sve to nadovezale su se povrede. 

Mančester siti je u dobroj formi u Premijer ligi, prišao je na dva boda vodećem Arsenalu, ali je porazom u Ligi šampiona od Leverkuzena u prošlom kolu zakomplikovao sebi situaciju na tabeli.

Nakon pet odigranih mečeva Real ima 12 bodova, a Mančester siti 10.