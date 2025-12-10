SPEKTAKL U MADRIDU: Uzdrmani Real protiv Gvardiole i Sitija, PSŽ na vrućem gostovanju u Baskiji!
U večernjem terminu na programu je preostalih sedam mečeva 6. kola Lige šampiona.
Sastaju se:
Bilbao – PSŽ 0:0
Benfika – Napoli 0:0
Klub Briž – Arsenal 0:0
Dortmund – Bodo/Glimt 0:0
Juventus – Pafos 0:0
Leverkuzen – Njukasl 0:0
Real Madrid – Mančester siti 0:0
Sastavi:
Real Madrid: Kurtoa, Valverde, Asensio, Ridiger, Kareras, Čuameni, Sebaljos, Belingem, Vinisijus Žunior, Rodrigo, Gonzalo Garsija.
Mančester siti: Donaruma, Nunješ, Ruben Dijaš, Gvardiol, O'Rajli, Niko Gonzales, Bernardo Silva, Šerki, Foden, Doku, Haland.
Derbi večeri u Madridu
Real u derbiju ovog kola dočekuje Mančester siti. Real je uzdrman porazom od Selte, priča se da je Ćabi Alonso izgubio svlačionicu, a na sve to nadovezale su se povrede.
Mančester siti je u dobroj formi u Premijer ligi, prišao je na dva boda vodećem Arsenalu, ali je porazom u Ligi šampiona od Leverkuzena u prošlom kolu zakomplikovao sebi situaciju na tabeli.
Nakon pet odigranih mečeva Real ima 12 bodova, a Mančester siti 10.