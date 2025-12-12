Slušaj vest

Fudbaler Liverpula Mohamed Salah biće u timu za subotnju utakmicu Premijer lige protiv Brajtona, rezultat je današnjeg razgovora sa trenerom Arneom Slotom.

Mohamed Salah plače zbog Dioga Žote Foto: Peter Byrne, PA Images / Alamy / Profimedia

Kako je preneo Bi-Bi-Si (BBC), smatra se da je odluka doneta zbog Slotove želje da deluje u najboljem interesu kluba, posebno zbog toga što je nekoliko igrača van terena zbog povreda.

Neka pitanja i dalje ostaju nerešena i njima će se baviti Liverpul i Salahov agent Rami Abas, dok je igrač na Kupu Afričkih nacija, piše BBC.

Salah je izostavljen iz tima za gostovanje Liverpula ekipi Intera u Ligi šampiona u utorak, a nakon što je rekao da je njegov odnos sa Slotom narušen i da je "bačen pod autobus".

Taj Salahov "izliv besa" dogodio se posle remija Liverpula protiv Lidsa (3:3) kada je napadač ostao na klupi za rezerve treću utakmicu zaredom.

Slot je ranije danas na konferenciji za novinare rekao da "nema razloga da ne želi da Mohamed Salah ostane u klubu". ;Govoreći o budućnosti Egipćanina, koji je u aprilu potpisao novi dvogodišnji ugovor, Slot je i najavio da će razgovarati sa Salahom.

"Ishod tog razgovora odrediće kako će stvari izgledati u subotu", rekao je Slot.

Salah, koji je postigao 250 golova u 420 nastupa za "crvene", bio je neiskorišćena zamena u dve od poslednje tri utakmice Liverpula u Premijer ligi.

Poslednji put je igrao u remiju 1:1 protiv Sanderlenda 3. decembra kao zamena, a poslednji put je bio u startnoj postavi 26. novembra u porazu u Ligi šampiona od PSV-a.

Salah bi trebalo da krene na Kup Afričkih nacija u ponedeljak, a u zavisnosti od toga koliko Egipat daleko stigne možda se će vratiti na Enfild tek posle finala 18. januara.

On je ove sezone postigao pet golova u 18 nastupa u Premijer ligi i Ligi šampiona.