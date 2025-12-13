Svi događaji
18:32

Počela je utakmica u Humskoj

Partizan u prvom poluvremenu napada ka severnoj tribini.

18:26

Ulaz besplatan

Poslednji duel ove jeseni u Humskoj prilika je da Partizan dobije veću podršku sa tribina.

Uprava crno-belih je odlučila da ulaz bude besplatan.

18:24

Đurđević štoper, Stojković na levom beku

Trener Partizana Nenad Stojaković izveo je na teren isti sastav koji je nedavno slavio u Kragujevcu protiv Radničkog 1923.

To znači da će Uroš Đurđević činiti štoperski tandem sa Nikolom Simićem, a Aranđel Stojković je igrati na poziciji levog beka

18:22

18:17

PARTIZAN - NAPREDAK

Stadion: Partizana

Sudija: David Matić

PARTIZAN (4-2-3-1): M.Milošević – Roganović, Đurđević, Simić, Stojković – Dragojević, Ugrešić – Sek, Vukotić, Trifunović – J.Milošević.

NAPREDAK (4-3-3): Savić – Drobnjak, Bukorac, Miladinović, Hajdin – Miletić, Vulić, Zličić – Lutovac, Bubanj, Majdevac.