PARTIZAN - NAPREDAK: Crno-beli poslednji put u Humskoj ove jeseni, isti sastav kao u Kragujevcu
Fudbaleri Partizana i Napretka od 18.30 časova igraju u Beogradu utakmicu 19. kola Super lige Srbije.
Ovo je poslednja utakmica Partizana u Humskoj ove jeseni, a lider ima priliku da pobedom nad poslednjim na tabeli stigne na korak od jesenje titule.
Ulaz besplatan
Poslednji duel ove jeseni u Humskoj prilika je da Partizan dobije veću podršku sa tribina.
Uprava crno-belih je odlučila da ulaz bude besplatan.
Đurđević štoper, Stojković na levom beku
Trener Partizana Nenad Stojaković izveo je na teren isti sastav koji je nedavno slavio u Kragujevcu protiv Radničkog 1923.
To znači da će Uroš Đurđević činiti štoperski tandem sa Nikolom Simićem, a Aranđel Stojković je igrati na poziciji levog beka
Tabela
Standings provided by Sofascore
PARTIZAN - NAPREDAK
Stadion: Partizana
Sudija: David Matić
PARTIZAN (4-2-3-1): M.Milošević – Roganović, Đurđević, Simić, Stojković – Dragojević, Ugrešić – Sek, Vukotić, Trifunović – J.Milošević.
NAPREDAK (4-3-3): Savić – Drobnjak, Bukorac, Miladinović, Hajdin – Miletić, Vulić, Zličić – Lutovac, Bubanj, Majdevac.