Sudija iz Somalije Omar Abdulkadir Artan (34) suspendovan je s Afričkog kupa nacija zbog nošenja opreme koja nije bila uključena u tehničke sponzore turnira.

Komitet sudija Afričke fudbalske konfederacije odlučio je da zameni sudiju koji je bio određen da deli pravdu na utakmici četvrtfinala Kupa nacija između Alžira i Nigerije.

Artan je kažnjen zbog kršenja propisa o opremi dok je 31. decembra delio pravdu na utakmici između Gabona i Obale Slonovače.

Somalijac je tada nosio kopačke proizvođača koji nije bio uključen u tehničke sponzore turnira.

Nije Artana od ove nepromišljene greške spasilo ni to što je dugogodišnji sudija sa znakom FIFA-e i što je nedavno proglašen za najboljeg afričkog arbitra za 2025. godinu.

