SPEKTAKL KOJI ČEKA CELA PLANETA: Sve o Svetskom prvenstvu u fudbalu...
Još samo nešto više od šest meseci ostalo je do početka najvećeg fudbalskog planetarnog spektakla.
Svetsko prvenstvo biće odigrano u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova od četvrtka, 11. juna do nedelje, 19. jula 2026. godine.
Titulu šampiona brani Argentina.
Ovo prvenstvo će po mnogo čemu biti istorijsko.
Prvi put će učestvovati 48 selekcija, a iako je žreb već održan još uvek nisu poznati svi učesnici što je svojevrsni presedan.
Za sada je poznato 42 učesnika, a preostalih šest biće poznato u martu.
Žreb je održan 5. decembra u Vašingtonu, a evo kako trenutno izgledaju grupe:
Grupa A: Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja, UEFA Plej-of D
Grupa B: Kanada, UEFA Plej-of A, Katar, Švajcarska
Grupa C: Brazil, Maroko, Haiti, Škotska
Grupa D: SAD, Paragvaj, Australija, UEFA Plej-of C
Grupa E: Nemačka, Kurasao, Obala Slonovače, Ekvador
Grupa F: Holandija, Japan, UEFA Plej-of C, Tunis
Grupa G: Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland
Grupa H: Španija, Zelenortska Ostrva, Saudijska Arabija, Urugvaj
Grupa I: Francuska, Senegal, FIFA Plej-of 2, Norveška
Grupa J: Argentina, Alžir, Austrija, Jordan
Grupa K: Portugal, UEFA Plej-of 1, Uzbekistan, Kolumbija
Grupa L: Engleska, Hrvatska, Gana, Panama
Od šest upražnjenih mesta, četiri će zauzeti evropske reprezentacije koje prođu baraž, a preostala dva pobednici interkontinentalnih baraža.
U jednom, interkontinentalnom, učestvuje šest reprezentacija, a u drugom, evropskom, 16.
Utakmice će biti odigrane od 23. do 31. marta 2026. godine.
Evropske kvalifikacije:
U baražu za evropske reprezentacije učsetvuje 12 selekcija koje su bila drugoplasirane u kvalifikacionim grupama i četiri najbolje rangirane iz takmičenja Liga nacija.
Evropski učesnici baraža su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Tzv. Kosovo, Severna Makedonija, Vels, Severna Irska, Republika Irska, Švedska, Ukrajina, Turska, Danska, Slovačka, Poljska, Rumunija, Češka i Italija, četvorostruki svetski prvak, koja je propustila dva prethodna Mundijala.
Preko Lige nacija u baražu će igrati Švedska, Rumunija, Severna Makedonija i Severna Irska.
Svih 16 evropskih reprezentacija podeljene su u četiri plej-of turnira u kojima se igra polufinale i finale.
Pobednik svakog će se plasirati na Svetsko prvenstvo.
PUT A: Vels - Bosna i Hercegovina, Italija - Severna Irska (pobednici će igrati finalnu utakmicu za plasman na SP);
PUT B: Poljska - Albanija, Ukrajina - Švedska (pobednici će igrati finalnu utakmicu za plasman na SP);
PUT C: Slovačka - Kosovo, Turska - Rumunija (pobednici će igrati finalnu utakmicu za plasman na SP);
PUT D: Češka - Republika Irska, Danska - Severna Makedonija (pobednici će igrati finalnu utakmicu za plasman na SP).
Svim navedeni parovi igraju jednu utakmicu, dakle neka vrsta polufinala, a pobednici igraju finale za plasman na SP.
Interkontinentalne kvalifikacije:
Preostala dva mesta na Svetskom prvenstvu zauzeće reprezentacije iz ostalih konfederacija.
Irak, Demokratska Republika (DR) Kongo, Bolivija, Jamajka, Nova Kaledonija i Surinam boriće se za plasman na SP kroz dva međukonfederativna plej-ofa
Bolivija - Surinam (pobednik će igrati u finalu protiv Iraka)
Nova Kaledonija - Jamajka (pobednik će u finalu igrati protiv DR Kongo)
Pobednici tih finalnih utakmica igraće na Svetskom prvenstvu.
Na Svetskom prvenstvu gledaćemo četiri debitanta: Kurasao, Zelenortska Ostrva, Uzbekistan i Jordan.
Kurasao, karipsko ostrvo koje ima određenu autonomiju od Holandije, najmanja je zemlja koja se kvalifikovala u istoriji svetskih prvenstava.
Učesnici
Evropa: Austrija, Belgija, Hrvatska, Engleska, Francuska, Nemačka, Holandija, Norveška, Portugal, Škotska, Španija, Švajcarska.
Afrika: Alžir, Zelenortska Ostrva, Egipat, Gana, Obala Slonovače, Maroko, Senegal, Južna Afrika, Tunis.
Azija: Australija, Iran, Japan, Jordan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Koreja, Uzbekistan.
Južna Amerika: Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj.
Severna i Srednja Amerika: SAD, Kanada, Meksiko, Kurasao, Haiti, Panama.
Okeanija: Novi Zeland.
Raspored
Svetsko prvenstvo biće otvoreno utakmicom Meksiko - Južna Afrika na stadionu "Acteka" u Meksiko Sitiju, a finale će biti na stadionu Njujork-Nju Džerzi (Metlajf) - domu Njujork Džajantsa i Njujork Džetsa.
Utakmice u grupnoj fazi biće odigrane od 11. do 27. juna.
Šesnaestina finala: od 28. juna do 3. jula
Osmina finala: 4-7. jul
Četvrtfinale: 9-11. jul
Polufinale: 14. i15. jula
Borba za treće mesto: 18. jul
Finale: 19. jul