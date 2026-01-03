Slušaj vest

Još samo nešto više od šest meseci ostalo je do početka najvećeg fudbalskog planetarnog spektakla.

Svetsko prvenstvo biće odigrano u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 ​​gradova od četvrtka, 11. juna do nedelje, 19. jula 2026. godine.

Titulu šampiona brani Argentina.

Ovo prvenstvo će po mnogo čemu biti istorijsko.

Prvi put će učestvovati 48 selekcija, a iako je žreb već održan još uvek nisu poznati svi učesnici što je svojevrsni presedan.

Za sada je poznato 42 učesnika, a preostalih šest biće poznato u martu.

Žreb je održan 5. decembra u Vašingtonu, a evo kako trenutno izgledaju grupe:

Grupa A: Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja, UEFA Plej-of D
Grupa B: Kanada, UEFA Plej-of A, Katar, Švajcarska
Grupa C: Brazil, Maroko, Haiti, Škotska
Grupa D: SAD, Paragvaj, Australija, UEFA Plej-of C
Grupa E: Nemačka, Kurasao, Obala Slonovače, Ekvador
Grupa F: Holandija, Japan, UEFA Plej-of C, Tunis
Grupa G: Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland
Grupa H: Španija, Zelenortska Ostrva, Saudijska Arabija, Urugvaj
Grupa I: Francuska, Senegal, FIFA Plej-of 2, Norveška
Grupa J: Argentina, Alžir, Austrija, Jordan
Grupa K: Portugal, UEFA Plej-of 1, Uzbekistan, Kolumbija
Grupa L: Engleska, Hrvatska, Gana, Panama

Od šest upražnjenih mesta, četiri će zauzeti evropske reprezentacije koje prođu baraž, a preostala dva pobednici interkontinentalnih baraža.

U jednom, interkontinentalnom, učestvuje šest reprezentacija, a u drugom, evropskom, 16.

Utakmice će biti odigrane od 23. do 31. marta 2026. godine.

Evropske kvalifikacije:

U baražu za evropske reprezentacije učsetvuje 12 selekcija koje su bila drugoplasirane u kvalifikacionim grupama i četiri najbolje rangirane iz takmičenja Liga nacija.

Evropski učesnici baraža su: Albanija, Bosna i Hercegovina,  Tzv. Kosovo, Severna Makedonija, Vels, Severna Irska, Republika Irska, Švedska, Ukrajina, Turska, Danska, Slovačka, Poljska, Rumunija, Češka i Italija, četvorostruki svetski prvak, koja je propustila dva prethodna Mundijala.

Preko Lige nacija u baražu će igrati Švedska, Rumunija, Severna Makedonija i Severna Irska.

Svih 16 evropskih reprezentacija podeljene su u četiri plej-of turnira u kojima se igra polufinale i finale.

Pobednik svakog će se plasirati na Svetsko prvenstvo.

PUT A: Vels - Bosna i Hercegovina, Italija - Severna Irska (pobednici će igrati finalnu utakmicu za plasman na SP);

PUT B: Poljska - Albanija, Ukrajina - Švedska (pobednici će igrati finalnu utakmicu za plasman na SP);

PUT C: Slovačka - Kosovo, Turska - Rumunija (pobednici će igrati finalnu utakmicu za plasman na SP);

PUT D: Češka - Republika Irska, Danska - Severna Makedonija (pobednici će igrati finalnu utakmicu za plasman na SP).

Svim navedeni parovi igraju jednu utakmicu, dakle neka vrsta polufinala, a pobednici igraju finale za plasman na SP.

Interkontinentalne kvalifikacije:

Preostala dva mesta na Svetskom prvenstvu zauzeće reprezentacije iz ostalih konfederacija.

Irak, Demokratska Republika (DR) Kongo, Bolivija, Jamajka, Nova Kaledonija i Surinam boriće se za plasman na SP kroz dva međukonfederativna plej-ofa


Bolivija - Surinam (pobednik će igrati u finalu protiv Iraka)

Nova Kaledonija - Jamajka (pobednik će u finalu igrati protiv DR Kongo)

Pobednici tih finalnih utakmica igraće na Svetskom prvenstvu.

Na Svetskom prvenstvu gledaćemo četiri debitanta: Kurasao, Zelenortska Ostrva, Uzbekistan i Jordan.

Kurasao, karipsko ostrvo koje ima određenu autonomiju od Holandije, najmanja je zemlja koja se kvalifikovala u istoriji svetskih prvenstava.

Učesnici

Evropa: Austrija, Belgija, Hrvatska, Engleska, Francuska, Nemačka, Holandija, Norveška, Portugal, Škotska, Španija, Švajcarska.

Afrika: Alžir, Zelenortska Ostrva, Egipat, Gana, Obala Slonovače, Maroko, Senegal, Južna Afrika, Tunis.

Azija: Australija, Iran, Japan, Jordan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Koreja, Uzbekistan.

Južna Amerika: Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj.

Severna i Srednja Amerika: SAD, Kanada, Meksiko, Kurasao, Haiti, Panama.

Okeanija: Novi Zeland.

Raspored

Svetsko prvenstvo biće otvoreno utakmicom Meksiko - Južna Afrika  na stadionu "Acteka" u Meksiko Sitiju, a finale će biti na stadionu Njujork-Nju Džerzi (Metlajf) - domu Njujork Džajantsa i Njujork Džetsa.

Utakmice u grupnoj fazi biće odigrane od 11. do 27. juna.

Šesnaestina finala: od 28. juna do 3. jula

Osmina finala: 4-7. jul

Četvrtfinale: 9-11. jul

Polufinale: 14. i15. jula

Borba za treće mesto: 18. jul

Finale: 19. jul

