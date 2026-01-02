Slušaj vest

Nažalost reprezentaciju Srbije nećemo gledati na najvećoj planetarnoj smotri.

Srbija je podbacila u grupi sa Engleskom, Albanijom, Letonijom i Andorom. Orlovi su sa 13 bodova zauzeli tek treće mesto u grupi iza maksimalne Engleske i Albanije što nas je ostavilo i bez šansi da se kroz baraž dokopamo Mundijala.

1/48 Vidi galeriju Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić

Srbija ostala bez ogromnog novca

Fudbalski savez Srbije dobio bi ogroman novac da je reprezentacija uspela da se plasira na Mundijal 2026. godine.

Srbija neće igrati na Svetskom prvenstvu 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku, a to je i veliki finansijski udarac za FSS. Nakon što smo nastupili na dva uzastopna Mundijala, odnosno na dva uzastopna velika takmičenja, narednih nekoliko meseci nećemo "jedvačekati" najvažniji sportski događaj na svetu.

Zbog povećanog broja učesnika, ali i sve većeg novca koji se vrti u fudbalu, Svetsko prvenstvo 2026. godine biće istorijski "bogato" - kako za reprezentacije koje učestvuje, tako i za klubove čiji će igrači učestvovati. Kada je reč o tome, još se ne zna koliko će tačno novca FIFA odrediti kao "dnevnicu" za svakog fudbalera koji učestvuje, ali postoje najave da će i taj budžet biti veći nego ikad. Sa druge strane, već se zna da će budžet koji će se deliti nacionalnim timovima biti rekordan.

1/32 Vidi galeriju Srbija - Engleska Foto: Dusan Milenkovic/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, Nemanja Nikolić

Zvaničnih podataka nema, ali je pretpostavka da će nagradni fond biti veći od milijardu američkih dolara, odnosno da će toliko novca biti podeljeno selekcijama koje učestvuju. Primera radi, nagradni fond pre tri godine u Kataru bio je "tek" 440 miliona dolara.

Pored novca koji će timovi dobiti za samo učešće na turniru, tu su nagrade za svaku stepenicu u nokaut fazi, a pominje se i da bi FIFA mogla da uvede revoluciju - da se posebno nagrađuju osvojeni bodovi u grupi. Spekuliše se da bi svaki remi mogao da se plaća milion dolara, dok bi se za pobedu dobijalo duplo više novca. To bi timovima omogućilo da napune kasu i pre početka nokaut faze, u kojoj će se deliti još više novca! Ali, da krenemo redom...

Svaki od 48 timova koji će učestvovati na Mundijalu 2026. godine trebalo bi da dobije između 9.000.000 i 13.000.000 dolara, bez obzira na to što uradi tokom turnira. Ukoliko se ispostavi da je tačno uvođenje nagrada za rezultate u grupi, ta cifra mogla bi da bude i veća - čak i za one timove koji ispadaju u grupnoj fazi, a ne završe takmičenje bez bodova.

Dodatnih 7.500.000 dolara dobijaće ekipe koje stignu do nokaut faze, četvrtfinale će se nagrađivati sa još 13 miliona dolara, a polufinale sa čak 21.000.000 dolara! Poraženi polufinalisti mogu očekivati oko 25 miliona dolara, dok će finalisti kući odneti bogatstvo - poraženi oko 30, a pobednik oko 50 miliona američkih dolara.

Primera radi, Hrvatska je u Rusiji 2018. godine stigla do finala i za je dobila 28.000.000 dolara, a sada bi za takav uspeh osvojila između 50 i 55 miliona. Praktično, više od polovinu novca iz Rusije reprezentativci Hrvatske sada bi mogli da osvoje nastupom u grupnoj fazi Svetskog prvenstva čiji će domaćini biti SAD, Kanada i Meksiko

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Vašingtona Foto: Sam Corum / PA Images / Profimedia

Da bude još teže

Zanimljivo je da je Fudbalska reprezentacija Srbije je u ovom trenutku najbolja reprezentacija koja je ostala bez šanse za plasman na Svetsko prvenstvo.

Barem nam to govori aktuelna FIFA rang lista nakon što su završene evropske kvalifikacije za Mundijal u SAD 2026. godine.

Srbija trenutno zauzima 36. poziciju i tako je najbolje rangirana ekipa koja je ostala bez mogućnosti da se kvalifikuje za predstojeće takmičenje, ukoliko ne računamo Rusiju koja je 30. i koja zbog sukoba sa Ukrajinom ne igra na zvaničnim takmičenjima koja organizuju FIFA i UEFA.