Luis Enrike ima karijeru kakvu bi većina poželela.

Igrao je u Realu i Barseloni, i osvojio većinu trofeja koju je mogao da osvoji. Praktično, sve sem Lige šampiona.

No, i taj trofej je uzeo kao trener i to dva puta. Sa Barselonom 2015 i nakon decenije čekanja istorijsku za PSŽ, njihovu prvu u istoriji kao krunu velikog projekta i ulaganja.

Proglasili ga arogantnim

Enrike odrekao se najvećih zvezda svoje ekipe i tako je zapravo učinio boljom.

On je svojom nesvakidašnjom fudbalskom filozofijom odveo PSŽ do prve titule evropskog šampiona u istoriji kluba.

Godinama unazad bogati vlasnici Katar sports investments dovodili su velika fudbalska imena u PSŽ ne bi li postigli najbolje moguće rezultate. Tako je na primer 2017. godine Nejmar doveden iz Barselone za rekordnih 222 miliona evra.

Napad Pari Sen Žermena činili su u jednom trenutku Nejmar, Mesi i Mbape. Njih trojica važili su za najbolji trio na planeti. Zajedno u timu osvojili su dve titule šampiona Francuske i jedan Superkup Francuske, ali Liga šampiona kao najviši cilj ostala im je nedostižna.

„Naša igra se ne zasniva na tome da pustimo Mbapea da radi ono što hoće“, izjavio je Luis Enrike kada je Mbape odlučio da napusti Pariz.

Sportska javnost proglasila je Enrikea arogantnim zbog takve izjave

PSŽ je do titule stigao na spektakularan način demoliravši Inter u finalu sa 5:0.

Prethodno su redom padali engleski velikani Liverpul, Aston Vila i Arsenal u polufinalu.

Ali teško da bi iko poželeo da ima život kakav ima Luis Enrike.

Velika tragedija

Proslavljeni igrač i trener je 2019. godine godine doživeo veliku porodičnu tragediju. Njegova ćerka Ksan preminula je sa samo devet godina. Nažalost, rak kostiju je bio jači od nje.

No, Luis Enrike je ostao dostojanstven i u velikoj boli. Toliko da je mnoge zaprepastio svojim ponašanjem i rečima. Pričao je Luis o njoj mnogo puta, uglavnom sa osmehom i sa lepim sećanjima na nju. Tako je bilo i u najčuvenijem intervjuu koji je dao.

"Da li smatram sebe srećnim ili nesrećnim? Smatram sebe srećnim. Veoma srećnim. Ali. Šta ako je tvoja ćerka poginula sa devet godina... Moja ćerka je došla i provela sa nama prelepih devet godina. Imamo hiljade sećanja na nju, video snimaka, neverovatnih stvari", rekao je Enrike.

Biranim rečima pričao je o njoj, nije plakao, ali je sve bilo veoma emotivno i potresno samo za slušanje, a kamoli nešto drugo...

"Moja majka nije imala slike Sane nigde. Pitao sam je zašto, rekla mi je da ne može, da nema snage za to. Rekao sam joj da ne može tako, da mora da stavi njene slike, da je ona živa. Fizički nije sa nama, ali duhovno jeste. Svaki dan pričamo o njoj, smejemo se, pamtimo je. Smatram da nas Sana još uvek vidi. Mama, kako želiš da Sana misli da živimo?", ispričao je Enrike.

Luis Enrike se venčao sa svojom dugogodišnjom devojkom Elenom Kuljelj 1997. godine. Godinu dana kasnije rodio se njihov sin Pačo, pa je 2000. godine na svet došla Sira, a 2010. Ksana koja nažalost više nije tu...

Titulu sa prvaka Evrope sa PSŽ-om zaslužio je više od bilo koga.