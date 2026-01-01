Slušaj vest

Crvena zvezda je i u 2025. godini potvrdila apsolutnu dominaciju u srpskom fudbalu, makar u njenoj prvoj polovini.

Zvezda je u velikom stilu osvojila i petu uzastopnu duplu krunu.

Crveno-beli su u maju osvojili i osmu uzastopnu titulu sa okruglo 100 bodova, čak 27 bodova više od drugoplasiranog Partizana.

U finalu Kupa Zvezda je ponovo bila od Vojvodine i slavila sa 1:0.

Crveno-beli su od crno-belih bili bolji i Kupu Srbije gde su ih savladali takođe na Marakani sa 2:0.

Potom su usledile nove kvalifikacije za Ligu šampiona, gde su crveno-beli morali da prođu čak 3. kola do elitnog takmićenja.

Prvak Gibraltara Linkoln, lako je eliminisan dvostrukom (1:0, 5:1). Usledio je dvomeč sa poljskim šampionom Lehom i velika pobeda u Poznanju od 3:1. Euforija među Zvezdinim navijačima dostizala je vrhunac i čak i remi 1:1 u revanšu nije pomutio raspoloženje.

Usledio je meč plej-ofa sa malo poznatim kiparskim Pafosom i hladan tuš već u prvom meču na Marakani. Kiprani su slavili već na Marakani sa 2:1 i usledila je salva kritika na račun izabranika Vladana Milojevića. Ipak verovalo se da Zvezda u revanšu može da preokrene stvari u svoju korist. Poveli su crveno-beli golom Ivanića,ali je Pafos bizarnim golom u poslednjim minuta izjednačio i izborio plasman u Ligu šampiona.

Zvezda je morala da se zadovolji plasmanom u Ligu Evrope, a javnost je bila razočarana.

Ni tu nije počelo sjajno, naprotiv.

Mršav remi sa Seltikom (1:1) na svom terenu, a potom dva poraza u Portugalu, Porto (1:2) i Braga (0:2), bili su uzbuna za alarm.

Zvezda je u naredna tri meča sa tri identične pobede (1:0) protiv Lila, FCSB i Šturma na gostovanju potpuno preokrenula situaciju u svoju korist i nalazi se blizu plasmana u nokaut fazu Lige Evrope.

Preostala su još dva meča u januaru 2026 godine, protiv Malmea i Selte.

Međutim sunovrat je usledio na domaćoj sceni.

Zvezda je sa deset pobeda silovito krenula u odbranu titule, uključujući i trijumf u večitom derbiju u Humskoj (2:1).

Međutim u narednih devet mečeva Zvezda je neobjašnjivo zabeležila samo tri pobede i na zimsku pauzu odlazi sa potpuno neočekivanim minusom u odnosu na večitog rivala.

Ne pamti se kad su crveno-beli izgubili tri utakmice, od čega čak dve od Vojvodine. Treći poraz usledio je od Javora.

Crvena Zvezda je tokom leta 2025. godine ostvarila značajne transfere, prodavši igrače poput Veljka Milosavljevića za 15M€, Andrije Maksimovića za 14M€, Lazara Jovanovića za 5M€ i još nekoliko igrača, ostvarivši ukupno preko 46 miliona evra.

Najveći odlasci:

Veljko Milosavljević: 15.000.000 evra

Andrija Maksimović: 14.000.000 evra

Lazar Jovanović: 5.000.000 evra

Strahinja Stojković: 2.300.000 evra

Ebenezer Anan: 2.000.000 evra

Luka Ilić: 2.000.000 evra

Puma Rodrigez: 1.700.000 evra

Andrej Đurić: 1.500.000 evra

Ukupno: 44.200.000

Bomba leta:

Marko Arnautović

Kao bomba odjeknuo je dolazak Marka Arnautovića krajem leta u redove crveno-belih. Neviđena euforija zavladala je među Zvezdinim navijačima jel takav transfer dugo nije zabeležen u srpskom fudbalu, Arnautović je došao iz Intera finaliste Lige šampiona. Mučile su ga povrede, ali se može reći da je opravdao očekivanja, ako ništa važnim golovima u Ligi Evrope protiv Seltika i Lila.

Ostali transferi:

Nair Tiknizjan 1. 700.000

Tomas Hendel - slobodan igrač

Miloš Veljković - slobodan igrač

Rodrigao - slobodan igrač

Šavi Babika - 4.000.000

Mahmadu Bađo - 3.500.000

Frenklin Učena - 2.700.000

Mateus - 1.250.000

Nikola Stanković - 500.000