Partizan je 2025 godinu završio kao jesenji prvak sa bodom prednosti u odnosu na aktuelnog šampiona Crvenu zvezdu.

Partizan je dolaskom Predraga Mijatovića napravio totalni zaokret i okrenuo se mladim snagama pa je tim dobio nadimak "Partizanove bebe".

Prvi deo godine bio je za zaborav, Partizan je završio na drugom mestu sa čak 27 bodova manje od prvoplasirane Zvezde.

U Kupu koji je bio jedina nada za trofej crno-beli su u četvrtfinalu eliminisani od TSC-a nakon izvođenja jedanaesteraca.

Usledile su kvalifikacije za Ligu Evrope i dvomeč sa kiparskim AEK-om iz Larnake. Crno-beli su nesrećno eliminisani nakon izvođenja penala (0:1, 3:2).

Crno-beli su potom prešli u kvalifikacije za Ligu konferencije, gde su naišli na ukrajinsku Oleksandriju. Partizan je trijumfovao u oba meča (2:0, 4:0) i ubedljivo se plasirao u plej-of.

Usledio je spektakularni obračun sa Hibernijanom i još jedna tragična elimininacija. Nakon poraza od 0:2 u Beogradu, crno-beli su bili otpisani uoči revanša u Edinburgu. Ipak Partizan nije tako mislio i pobedom od 3:1 izborio produžetke. Crno-beli su u oba meču ostali sa igračem manje što je Hibernijan iskoristio i na kraju golom u produžetku odveo škotski tim odveo u Ligu konferencija.

Crno-beli ipak sjajnim partijama vratili osmeh na lice svojim navijačima i nastavili sa atraktivnim partijama u domaćem prvenstvu.

Mnogi su otpisali Partizan jer imaju izuzetno mladu i neiskusnu ekipu, koja nije navikla na ozbiljan takmičarski fudbal,ali su Partizanove "bebe" sve razuverile.

Partizan je prvi deo prvenstva završio na prvom mestu sa 49 bodova četiri više od drugoplasirane Zvezde.

Ni u poraz u derbiju od večitog rivala u Humskoj (1:2) nije pokolebao crno-bele i navijači se nadaju da će u maju nakon devetgodina dočekati titulu.

Šok u Kupu i smena Blagojevića

Partizan je ponovo potpuno neočekivano zaribao u najmasovnijem takmičenju. Crno-beli su eliminisani od Mačve već na startu takmičenja, porazom od 2:0 u Šapcu. Nakon toga i poraza u od Čukaričkog u prvenstvu smenjen je Srđan Blagojević, a na kormilo preuzeo Nenad Stojaković.

Transferi

Partizan je značajno podmladio tim. Crno-bele su pojačali do tada malo poznati:

Andrej Kostić

Mihajlo Petković

Janis Karabeljov

Stefan Milić

Marko Milošević

Demba Sek - Najzvučnije pojačanje. Stigao iz Torina na pozajmicu.