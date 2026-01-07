NAJLEPŠI GOL GODINE! Pogledajte čistu magiju (VIDEO)
Početak nove godine navodi nas da sumiramo viđeno u 2025. godini.
Luis Dijaz koji nosi dres minhenskog Bajerna ponovo oduševljava navijače. Njegov gol protiv Union Berlina jedan je od najlepših, a u isto vreme i najtežih godine za nama.
Bivši igrač Liverpula briljira u dresu nemačkog giganta, a sjajnu formu potvrdio je verovatno najefektnijim pogotkom dosad, što je njegov šesti gol u Bundesligi.
Dijaz je na ovom meču pokazao čistu magiju: dok je lopta išla ka gol-autu, uspeo je klizećim startom da je zadrži, zadržavajući kontrolu i osećaj za igru.
U sledećem trenutku, jednim majstorskim dodirom poslao je loptu pored protivnika gotovo po samoj liniji, a odmah zatim drugim udarcem iz mrtvog gola poslao je loptu fantastično u mrežu.
Pogledajte još jednom ovu majstoriju: