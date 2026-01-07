Slušaj vest

Početak nove godine navodi nas da sumiramo viđeno u 2025. godini.

Luis Dijaz koji nosi dres minhenskog Bajerna ponovo oduševljava navijače. Njegov gol protiv Union Berlina jedan je od najlepših, a u isto vreme i najtežih godine za nama.

Luis Dijaz Foto: Ryan Browne / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Zac Goodwin / PA Images / Profimedia

Bivši igrač Liverpula briljira u dresu nemačkog giganta, a sjajnu formu potvrdio je verovatno najefektnijim pogotkom dosad, što je njegov šesti gol u Bundesligi.

Dijaz je na ovom meču pokazao čistu magiju: dok je lopta išla ka gol-autu, uspeo je klizećim startom da je zadrži, zadržavajući kontrolu i osećaj za igru.

U sledećem trenutku, jednim majstorskim dodirom poslao je loptu pored protivnika gotovo po samoj liniji, a odmah zatim drugim udarcem iz mrtvog gola poslao je loptu fantastično u mrežu.

Pogledajte još jednom ovu majstoriju:

Ne propustiteFudbalIZ MRTVOG UGLA ZAKUCAO U RAŠLJE! EVROPA LEPŠI GOL DUGO NIJE VIDELA! Ovo je čista umetnost! Dijaz iz nemoguće situacije skinuo pauka, svi se hvatali za glavu!
Screenshot 2025-11-09 132702.jpg
FudbalDETONACIJA: Liverpul prodao Dijaza!
Luis Dijaz
FudbalSAGA OKO KOLUMBIJCA SE NASTAVLJA: Bajern planira novu poboljšanu ponudu za Dijaza
profimedia0819943008.jpg
FudbalKOLUMBIJAC OSTAJE NA ENFILDU: Liverpul odbio Bajernovu ponudu od 58,6 miliona funti za Luisa Dijasa
profimedia-0964850769.jpg

Fudbaleri Srbije na Vembliju Izvor: Kurir