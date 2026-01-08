PSŽ NA KROVU EVROPE: Istorijska titula Parižana i PETARDA od koje Interu bride obrazi!
PSŽ je do titule stigao na spektakularan način demoliravši Inter u finalu sa 5:0.
PSŽ nije blistao u ligaškoj fazi gde je na jedvite jade izborio plasman u nokaut fazu.
Onda su razneli francuski Brest, a potom su redom padali engleski velikani Liverpul, Aston Vila i Arsenal u polufinalu.
A onda je usledilo veliko finale i demonstracija sile.
Parižani su iz drugog finala došli do prve titule šampiona Evrope u istoriji, i to na koji način, najubedljivijom pobedom u istoriji finala!
Strelci su bili Hakimi u 12. minutu, Dezire Due u 20. i 64. minutu, kao i Hviča Kvarachelija u 74.minutu sureta i Majulu 12 minuta kasnije!
Bili su Parižani agresivni, imali loptu u svojim nogama, a došli su do prednosti već u 12. minutu golom Ašrafa Hakimija.
Dimarko je zakasnio na ofsajd zamku, lopta je došla do desnog beka ekipe iz Pariza, a bivši fudbaler Intera je istu posalo u nabranjenu mrežu.
Pogodak nije slavio iz poštovanja prema klubu za koji je nastupao.
Posle gola, ista priča na terenu. PSŽ je nastavio sa napadima, a nagrada je došla u 20. minutu kada je mladi Francuz Dezire Due matirao Zomera prelepim šutem sa ivice šesnaesterca.
Tačku na meč stavio je Majulu u 86. minutu za petardu i veliko slavlje navijača PSŽ-a!
PSŽ je tako u velikom stilu osvojio titulu prvaka Evrope, zabeleživši najubedljiviju u pobedu u svim finalima elitnog takmičenja.