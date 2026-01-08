Slušaj vest

PSŽ je do titule stigao na spektakularan način demoliravši Inter u finalu sa 5:0.

1/11 Vidi galeriju Finale Lige šampiona: PSŽ - Inter Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

PSŽ nije blistao u ligaškoj fazi gde je na jedvite jade izborio plasman u nokaut fazu.

Onda su razneli francuski Brest, a potom su redom padali engleski velikani Liverpul, Aston Vila i Arsenal u polufinalu.

A onda je usledilo veliko finale i demonstracija sile.

Parižani su iz drugog finala došli do prve titule šampiona Evrope u istoriji, i to na koji način, najubedljivijom pobedom u istoriji finala!

Strelci su bili Hakimi u 12. minutu, Dezire Due u 20. i 64. minutu, kao i Hviča Kvarachelija u 74.minutu sureta i Majulu 12 minuta kasnije!

Bili su Parižani agresivni, imali loptu u svojim nogama, a došli su do prednosti već u 12. minutu golom Ašrafa Hakimija.

Dimarko je zakasnio na ofsajd zamku, lopta je došla do desnog beka ekipe iz Pariza, a bivši fudbaler Intera je istu posalo u nabranjenu mrežu.

Pogodak nije slavio iz poštovanja prema klubu za koji je nastupao.

Posle gola, ista priča na terenu. PSŽ je nastavio sa napadima, a nagrada je došla u 20. minutu kada je mladi Francuz Dezire Due matirao Zomera prelepim šutem sa ivice šesnaesterca.

Bili su Parižani agresivni, imali loptu u svojim nogama, a došli su do prednosti već u 12. minutu golom Ašrafa Hakimija.

Dimarko je zakasnio na ofsajd zamku, lopta je došla do desnog beka ekipe iz Pariza, a bivši fudbaler Intera je istu posalo u nabranjenu mrežu.

Pogodak nije slavio iz poštovanja prema klubu za koji je nastupao.

Posle gola, ista priča na terenu. PSŽ je nastavio sa napadima, a nagrada je došla u 20. minutu kada je mladi Francuz Dezire Due matirao Zomera prelepim šutem sa ivice šesnaesterca.

Tačku na meč stavio je Majulu u 86. minutu za petardu i veliko slavlje navijača PSŽ-a!

PSŽ je tako u velikom stilu osvojio titulu prvaka Evrope, zabeleživši najubedljiviju u pobedu u svim finalima elitnog takmičenja.