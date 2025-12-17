Kakvo ludilo...
Fudbal
SUPER LIGA SRBIJE OVAKO NEŠTO DUGO NIJE VIDELA! Fudbaler Radničkog postigao jedan od najbržih golova u istoriji! Meč samo što je počeo, a on zatresao mrežu!
Fudbaleri Radničkog iz Kragujevca pobedili su večeras na svom terenu Čukarički sa 3:2, u zaostaloj utakmici 15. kola Super lige Srbije.
Domaći tim je do vođstva došao u 17. sekundi utakmice, a u strelce se upisao Oadži Sali, što je jedan od najbržih golova u istoriji Super lige Srbije.
Čukarički - Radnik Surdulica Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Nije to bio najbrži pogodak u istoriji Superlige, taj rekord i dalje pripada nekadašnjem fudbaleru Čukaričkog, Mihajlu Cvetkoviću, koji je rivala matirao već u devetoj sekundi meča.
