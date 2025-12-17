Slušaj vest

Fudbaleri Radničkog iz Kragujevca pobedili su večeras na svom terenu Čukarički sa 3:2, u zaostaloj utakmici 15. kola Super lige Srbije.

Domaći tim je do vođstva došao u 17. sekundi utakmice, a u strelce se upisao Oadži Sali, što je jedan od najbržih golova u istoriji Super lige Srbije.

Čukarički - Radnik Surdulica Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Nije to bio najbrži pogodak u istoriji Superlige, taj rekord i dalje pripada nekadašnjem fudbaleru Čukaričkog, Mihajlu Cvetkoviću, koji je rivala matirao već u devetoj sekundi meča.

