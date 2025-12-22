Slušaj vest

Poznata su imena tri učesnika polufinala, a to su Čelsi, Mančester siti i Njukasl koji su uspeli da savladaju svoje protivnike u jučerašnjim duelima.

Čelsi je prvi savladao Kardif sa 3:1, usledio je Njukasl, aktuelni osvajač, koji je savladao Fulam, da bi Mančester siti savladao Brentford sa 2:0.

Čeka se samo još duel Arsenala i Kristal Palasa koji će se igrati 23. decembra.

Sada je poznato i kako će izgledati parovi polufinala.

Čelsi će biti domaćin u prvoj utakmici protiv pobednika duela Arsenala i Kristal Palasa, dok će Njukasl prvu utakmicu igrati kod kuće protiv Mančester sitija.

Polufinala se igraju u dva meča, prvi meč će biti 12. januara, drugi 2. februara.

Finale je na Vembliju 22. marta.

