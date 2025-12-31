Slušaj vest

U Ljutice Bogdana ne mogu da budu zadovoljni urađenim tokom jeseni, ali isključivo kada je reč o Super ligi Srbije, pošto su u Ligi Evrope nadomak plasmana u šesnaestinu finala.

Podsetimo, FK Partizan je posle 19 kola prvi na tabeli sa 46 osvojenih bodova, čak četiri više u odnosu na Crvenu zvezdu koja u poslednje vreme beleži loše rezultate na domaćoj sceni.

Kolo pre kraja, Partizan je overio titulu jesenjeg šampiona Srbije, pa je izvesno da nas očekuje drama u nastavku takmičenja

Partizan sada beži 4 boda Crvenoj zvezdi i u 20. kolu biće gost IMT-u, dok će Zvezda dočekati Mladost iz Lučana 20.12.

Po svemu sudeći, Crvena zvezda će nastaviti takmičenje u Ligi Evrope na proleće, a plan zimskih priprema je uveliko poznat. To se posebno odnosi na preostale dve utakmice u grupnog fazi takmičenja UEFA, pošto će crveno-beli 22. januara gostovati Malmeu, a onda sedam dana kasnije na Marakani ugostiti špansku Seltu iz Viga.

Zimske pripreme

Fudbaleri i stručni štab Crvene zvezde imaće dve nedelje odmora tokom zime. Već u prvim danima nove 2026. godine, tačnije za 3. januar, zakazano je okupljanje. Dan kasnije crveno-beli se sele u dobro poznatu bazu u Turskoj, u Antaliju, gde se već godinama spremaju tokom zimske pauze. Umesto u hotel "Kalista", gde su boravili prethodnih sezona, idu u blagodeti hotela "Regnum", jednog od najboljih u regiji Beleka.

U Turskoj će fudbaleri Crvene zvezde odigrati tri kontrolne utakmice, do povratka u Beograd, koji je zakazan za 17. januar. Crveno-beli su već dogovorili meč protiv Araua iz Švajcarske na početku priprema, dok je generalna proba zakazana za 15. januar u duel sa Red bul Salcburgom.

Pored toga što ih samo pet dana nakon povratka iz Turske čeka utakmica u Švedskoj protiv Malmea u Ligi Evrope, fudbaleri Crvene zvezde koncentrisaće se i na Superligu, čiji je nastavak planiran za 31. januar. A prvi protivnik je Čukarički, i to u gostima na Banovom brdu.

Raspored utakmica u Super ligi Srbije (prolećni deo):

21. kolo 31.01.2026.

Čukarički - Crvena zvezda

22. kolo 07.02.2026.

Crvena zvezda - Novi Pazar

23. kolo 14.02.2026.

Železničar - Crvena zvezda

24. kolo 21.02.2026.

Crvena zvezda - Partizan

25. kolo 28.02.2026.

Radnički 1923 - Crvena zvezda

26. kolo 08.03.2026.

Crvena zvezda - Napredak

27. kolo 14.03.2026.

IMT - Crvena zvezda

28. kolo 21.03.2026.

Crvena zvezda - Radnički Niš

29. kolo 04.04.2026.

Radnik - Crvena zvezda

30. kolo 08.04.2026.

Crvena zvezda - Spartak

Raspored utakmica u Ligi Evrope:

7. kolo - 22.01.2026.

Malme - Crvena zvezda (18:45)

8. kolo - 29.01.2026.

Crvena zvezda - Selta Vigo (21:00)

Crvena zvezda se posle šest odigranih kola nalazi na 17. poziciji sa osvojenih 10 bodova, u trenutku kada je ostalo da se odigraju još dva kola grupne faze Lige Evrope.

Prema propozicijama takmičenja, prvih osam ekipa obezbediće direktan plasman u osminu finala, dok će timovi plasirani od devetog do 24. mesta morati u doigravanje za prolaz dalje. Zvezda je i dalje u igri za direktan prolaz, s obzirom na to da je od osmoplasiranog Porta deli svega tri boda.

Moguće eliminacione runde u Evropi (ako se Zvezda plasira)

Nakon grupne faze:

Plej-of nokaut faza: 19. i 26.02.2026.

Osmina finala: 12. i 19.03.2026.

Četvrtfinale: 09. i 16.04.2026.

Polufinale: 30.04. i 07.05.2026.

Finale: 20.05.2026. u Istanbulu.

Kup Srbije

Što se tiče Kupa Srbije, aktuelni branioci trofeja, fudbaleri Crvene zvezde će u osmini finala gostovati u Dobanovcima, ekipi Budućnosti.

Četvrtfinale je na programu 4. marta, polufinale se igra 29. aprila, a finale je zakazano za 13. maj.

Utakmice osmine finala biće odigrane su u sredu, 3. decembra, a Zvezda će u Dobanovcima gostovati naredne godine jer su crveno-beli u terminu Kupa igrali odložen meč 6. kola domaćeg prventsva protiv Čukaričkog.