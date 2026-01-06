Slušaj vest

Na Svetskom prvenstvu 2026. godine nećemo gledati našu reprezentaciju, pošto je Srbija kvalifikacije za Mundijal završila na neslavan način, takmičenje u grupi K okončala na trećem mestu, bez prava na učešće ni u baražu.

Kao presudan se ispostavio poraz od Albanije u Leskovcu, koji je „Orlove“ koštao dragocenih bodova i omogućio upravo tom rivalu da obezbedi mesto u martovskom doigravanju.

Srbija - Albanija

Prijateljske utakmice

Zbog takvog raspleta, Srbiju u predstojećem martovskom reprezentativnom terminu očekuju isključivo prijateljske utakmice, a ostaje da se vidi koji će protivnici biti dostupni i zainteresovani za odigravanje revijalnih mečeva.

Slična situacija čeka nacionalni tim i u junskom prozoru, kada će se najbolje selekcije sveta pripremati za Mundijal, dok će Srbija, pod vođstvom Veljka Paunovića, fokus staviti na uigravanje ekipe i pripreme za naredni takmičarski ciklus – Ligu nacija.

Liga nacija

Poznati su šeširi za predstojeće izdanje Lige nacija, takmičenje u kojem će Orlovi biti u eliti kontinentalnog fudbala. Srbija će rivale čekati iz trećeg šešira, pa je već jasno da neće moći da bude u grupi sa Engleskom, Belgijom i Norveškom.

U „A“ diviziji, u kojoj je i Srbija (ostanak izboren u dvomeču sa Austrijom), nalaze se one najbolje evropske selekcije, ukupno njih 16. Na žrebu će biti podeljene u četiri šešira sa po četiri reprezentacije.

U prvom šeširu nalaze se reprezentacije Portugala, Španije, Francuske i Nemačke, dok su u drugom Italija, Holandija, Danska i Hrvatska. Četvrti šešir čine Vels, Češka, Grčka i Turska.

Engleska - Srbija

Žreb grupa biće održan u Briselu 12. februara 2026. godine. U nokaut fazu plasiraće se po dve prvoplasirane reprezentacije iz svake grupe, dok će poslednjeplasirane ispasti u „B“ diviziju.

Grupna faza ovog takmičenja biće igrana od septembra do decembra 2026. godine, a nokaut faza u 2027. godini. Ponovo će učešće uzeti 54 reprezentacije u četiri divizije (A, B, C i D).

Duga pauza

Za nevericu podatak glasi da nećemo igrati takmičarski meč više od 300 dana. Duga pauza od preko deset meseci bez zvaničnih mečeva mogla bi da posluži selektoru Veljku Paunoviću i njegovom stručnom štabu kao prilika da započnu stvaranje nove reprezentativne osnove, sa ciljem da se Srbija u narednim godinama ponovo ustali među učesnicima najvećih međunarodnih turnira, počev od Evropskog prvenstva 2028. godine.

Veljko Paunović na klupi reprezentacije Srbije

Plasman na EURO 2028?

Rano je pričati o tome, kvalifikacije su daleko...

Start je zakazan tek za mart 2027. godine, što ostavlja dovoljno prostora da se do tada u reprezentaciji Srbije dogode brojne promene, uz nadu da će one biti u pozitivnom smeru.