Bivši fudbaler Vujadin Savić napadnut je večeras u tržnom centru "Galerija" u Beogradu!

Foto galerija napada na Vujadina Savića Foto: SrbijaShowbizz

 Njega su iz nepoznatog razloga fizički napala dva muškarca dok je mirno šetao sa prijateljem.

Vujadin se odbranio i na sreću nije došlo do većeg incidenta.

Kurir sport / Telegraf

