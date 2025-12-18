Slušaj vest

Bivši fudbaler Vujadin Savić napadnut je večeras u tržnom centru "Galerija" u Beogradu!

1/4 Vidi galeriju Foto galerija napada na Vujadina Savića Foto: SrbijaShowbizz

Njega su iz nepoznatog razloga fizički napala dva muškarca dok je mirno šetao sa prijateljem.

Vujadin se odbranio i na sreću nije došlo do većeg incidenta.

Svemu je prisustvovao jedan od očevidaca.

"Vujadin je sa nekim momkom mirno šetao tržnim centrom, nismo ga ni primetili dok nismo čuli buku. To je bilo na prvom spratu, rekao je za "Telegraf" pa dodao:

"Bilo je strašno neprijatno, odjednom su počeli da mu dobacuju, svakakve gadosti su izgovorili, a ovaj jedan se i zaleteo ka njemu. Vujadin se branio, nije hteo da se skloni. Kad su videli da ne beži nego da je uzvratio, prestali su. Vujadina je prijatelj povukao i otišli su svojim putem"

Kurir sport / Telegraf