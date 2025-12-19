Slušaj vest

FK Crvena zvezda fudbalsku jesen i 2025. godinu zatvara utakmicom u subotu protiv lučanske Mladosti (15.30) na stadionu "Rajko Mitić".

Crveno-beli žele da se od navijača oproste pobedom i nadaju se solidnoj poseti na popularnoj Marakani.

Fudbaleri Crvene zvezde slave pobedu nad Šturmom u Gracu Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Crvena zvezda obaveštava sve mališane koji poseduju Super Zvezdaš kartice da će utakmicu protiv Mladosti moći da prate sa istočne tribine stadiona "Rajko Mitić", a ulaz je specijalno obeležen. Takođe , duelu 20. kola Superlige Srbije na istočnoj strani stadiona besplatno mogu pristupiti i sva ostala deca starosti do 14 godina u subotu 20. decembra od 15 časova i 30 minuta.‍

Super Zvezdaš sezonske kartice za takmičarsku godinu 2025/26 su namenjene dečacima i devojčicama do 14 godina, a obezbeđuju besplatan ulaz na istočnu tribinu na svim domaćim utakmicama.‍

Crvena zvezda je i u sezoni 2025/26 nastavila sa dobro poznatom akcijom, putem koje je svim dečacima i devojčicama do 14 godina omogućen besplatan ulaz na istočnu tribinu Marakane na mečevima domaćeg prvenstva. Neophodno je da mališani budu u pratnji jedne odrasle osobe koja poseduje ulaznicu za meč između Crvene zvezde i Mladosti.

Ulaznice za meč sa ekipom Mladosti su dostupne ONLAJN , ali i na blagajnama stadiona po sledećim cenama:

Sever - 400 dinara

Istok - 500 dinara

Zapad - 700 dinara

Tribina "Siniša Mihajlović" - 1.400 dinara