ZVEZDA ZOVE NAVIJAČE NA POSLEDNJU UTAKMICU OVE JESENI: Za sve klince i klinceze besplatan ulaz
FK Crvena zvezda fudbalsku jesen i 2025. godinu zatvara utakmicom u subotu protiv lučanske Mladosti (15.30) na stadionu "Rajko Mitić".
Crveno-beli žele da se od navijača oproste pobedom i nadaju se solidnoj poseti na popularnoj Marakani.
Crvena zvezda obaveštava sve mališane koji poseduju Super Zvezdaš kartice da će utakmicu protiv Mladosti moći da prate sa istočne tribine stadiona "Rajko Mitić", a ulaz je specijalno obeležen. Takođe , duelu 20. kola Superlige Srbije na istočnoj strani stadiona besplatno mogu pristupiti i sva ostala deca starosti do 14 godina u subotu 20. decembra od 15 časova i 30 minuta.
Super Zvezdaš sezonske kartice za takmičarsku godinu 2025/26 su namenjene dečacima i devojčicama do 14 godina, a obezbeđuju besplatan ulaz na istočnu tribinu na svim domaćim utakmicama.
Crvena zvezda je i u sezoni 2025/26 nastavila sa dobro poznatom akcijom, putem koje je svim dečacima i devojčicama do 14 godina omogućen besplatan ulaz na istočnu tribinu Marakane na mečevima domaćeg prvenstva. Neophodno je da mališani budu u pratnji jedne odrasle osobe koja poseduje ulaznicu za meč između Crvene zvezde i Mladosti.
Ulaznice za meč sa ekipom Mladosti su dostupne ONLAJN , ali i na blagajnama stadiona po sledećim cenama:
Sever - 400 dinara
Istok - 500 dinara
Zapad - 700 dinara
Tribina "Siniša Mihajlović" - 1.400 dinara