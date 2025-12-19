Slušaj vest

Trener fudbalera Partizana Nenad Stojaković rekao je pred poslednju utakmicu jesenjeg dela sezone protiv IMT-a da je veoma prijatno raditi u atmosferi kad si prvi na tabeli.

Partizan u meču 20. kola Superlige Srbije, poslednje utakmice u 2025. godini, gostuje u Loznici IMT-u u subotu od 18 časova.

"Na početku da čestitam praznik Svetog Nikolu, dosta ljudi slavi i zahvalio bih navijačima Partizana na prošlonedeljnoj poseti. Na krilima njihovog navijanja došli smo do značajne pobede, nosili su nas tokom cele utakmice i hvala im mnogo na tome. Bez njih ništa. Eto, na inicijativu igrača klub je odlučio da ih nagradi i da kupi određeni broj karata i da imamo podršku i u Loznici", rekao je Stojaković na početku konferencije za medije.

1/7 Vidi galeriju Nenad Stojaković, trener FK Partizan Foto: Printscreen / Youtube / FK Partizan Beograd

Stojaković je sa mnogo poštovanja pričao o narednom rivalu i kolegi Zoranu Vasiljeviću.

"Što se tiče ekipe IMT, onako, oni su neka sinergija mladih i iskusnijih igrača, imaju kvalitetnog trenera, stari je lisac, dobro se poznajemo. Zna od svojih ekipa šta želi i kako želi da igraju. Bavili smo se nama, bavili smo se njima. Još jednu nedelju više imali smo za rad, naravno, ono što je važno reći, veoma je prijatno raditi u atmosferi kada si prvi na tabeli", dodao je Stojaković.

Trener "crno-belih" je rekao da će Jovan Milošević uprkos povredi ruke biti u konkurenciji za meč i istakao na kraju da Aranđel Stojković u odsustvu Marija Jurčevića radi odličan posao na poziciji levog beka.