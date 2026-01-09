Slušaj vest

"Srbija je među najboljima na svetu u kolektivnim sportovima", ne retko se čulo ovakvo mišljenje do pre samo koju godinu.

Međutim, u 2025. godini koja je na izdisaju, reprezentativne selekcije i u ženskoj i u muškoj konkurenciji su doživele rezultatski fijasko.

Neuspeh u fudbalu, kao i nijedna medalja u košarci, odbojci, vaterpolu i rukometu, neuspesi u sportovima koji, uz dužno poštovanje ostalim kolektivnim sportovima, najviše znače Srbima, svakako mora da upali, ukoliko već nije, crvene lampice kod ljudi koji vode srpski sport.

Da se podsetimo rezultata.

Fudbal

Ženski fudbal poslednjih godina dobija sve više na značaju u celom svetu. Primera radi, El klasiko u kome su se sastale dame Barselone i Reala, bio je gledaniji od utakmice njihovih kolega.

I dame u Srbiji su poslednjih godina dobile na značaju, ali još uvek daleko od vrha i medalja na najvećim takmičenjima. Stoga se plasman u A diviziju Lige nacija smatra istorijskim uspehom. Dame su u decembru 2024. godine dobile novu selektorku, a Lidija Stojkanović će probati kroz kvalifikacije da ih odvede na Svetsko prvenstvo u Brazilu.

Možda se kod muškaraca kao uspeh može nazvati opstanak u A diviziji Lige nacija posle baraža sa Austrijom, ali to ne zadovoljava prosečnog ljubitelja "najvažnije sporedne stvari na svetu". A i taj rezultat je pao u senku debakla u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Srbiju naredne godine nećemo gledati na Mundijalu, a poraz od Albanije u Leskovcu 11. oktobra jedan je od dva najteža udarca koje smo doživeli u 2025. godini. Pored katastrofe košarkaša od Finske na Evrobasketu.

Dragan Stojković Piksi je platio ceh, pa sada nade polažemo u Veljka Paunovića.

Naravno da od fudbalera ne možemo da očekujemo medalje na najvećim takmičenjima, iako negde duboko unutar sebe sanjamo takav scenario, ali javnost i nema u velikoj meri takva očekivanja. Nivo koji bi "Orlovi" morali da nam donesu jesu plasmani na najveća takmičenja, prolaz u drugu fazu na tim turnirima, kao i poneka pobeda nad ekipama koje slove za najbolje na svetu.

Košarka

Ako u fudbalu ne možemo da očekujemo trofeje i medalje, onda se osvajanje istih podrazumeva u košarci. I ne samo kod muškaraca, jer su nas i dame poslednjih godina navikle na uspehe.

Ali, ne samo da nismo stigli do pobedničkog postolja, već smo doživeli fijasko godine.

Epskih razmera je poraz tima Svetislava Pešića u osmini finala Evrobasketa u Rigi. Očekivalo se da srpski drim-tim, kao apsolutni favorit, osvoji zlato. Umesto toga, šestog dana septembra Finci su "zemlju košarke" zavili u crno.

Svetislav Pešić je krajem istog meseca postao bivši, a uzdamo se da će Dušan Alimpijević vratiti "Orlove" na staze stare slave.

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije otišla je na Evropsko prvenstvo u Bolonju sa ciljem da prođe grupu i domogne se četvrtfinala. A tamo, u jednoj utakmici, sve je moguće. Nije da to nismo gledali u prethodnih desetak godina. Umesto toga, tri ubedljiva poraza u grupi i poslednje mesto, bili su ogromno razočaranje za ljubitelje ženske košarke.

Koji mesec kasnije sa mesta selektora odstupila je Marina Maljković, a Miloš Pavlović je taj koji će pokušati da naše dame vrati na pobedničko postolje.

Vaterpolo

Za razliku od dama koje su daleko od evropskog i svetskog vrha, muškarci su najtrofejnija kolektivna družina u Srba. No, u godini na izmaku medalja nije bilo. Na Svetskom prvenstvu u Singapuru "delfini" su poraženi u utakmici za treće mesto od Mađarske. Svetski kup su završili kao deveti.

Navijamo da vaterpolisti već u januaru na Evropskom prvenstvu u Beogradu zasijaju najsjajnijim sjajem. To će pokušati sa Urošem Stevanovićem, koji ulogu selektora obavlja od oktobra 2022. godine.

Odbojka

Vratio se Zoran Terzić. Vest objavljena poslednjih dana 2024. godine bila je znak da se ponovo vrate najviše aspiracije u ženskoj odbojkaškoj reprezentaciji Srbije. Srbija je Olimpijske igre u Parizu završila u četvrtfinalu, pa se očekivala medalja na Svetskom prvenstvu na Tajlandu. No, osmina finala je bila krajnji domet. Sigurno je da je veliki uticaj na rezultatski neuspeh imala povreda Tijane Bošković. Treba reći i da je u Ligi nacija, doduše podmlađe tim, izgubio sve utakmice.

U godini pred nama naše dame će se takmičiti na Evropskom prvenstvu i nema dileme da će ponovo očekivanja biti najveća.

Početkom ove godine na mesto selektora muške odbojkaške reprezentacije seo je George Krecu, čuveni rumunski stručnjak. Nasledio je Igora Kolakovića, koji na Olimpijskim igrama nije prošao grupu i tako nastavio niz bez medalja.

Krecu je vodio odbojkaše na Svetskom prvenstvu na Filipinima, ali je stigao samo do osmine finala. U Ligi nacija je na devet utakmice ostvaren učinak od tri pobede i šest poraza. Srbija se kvalifikovala za Evropsko prvenstvo koje se igra 2026. godine, a medalju sanjamo od 2019. godine.

Rukomet

Umesto Benta Dala, na klupu rukometašica Srbije seo je Španac Hose Ignasio Pradens Ponsa.

Njegov prvi cilj bio je uspeh na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj, održanom početkom decembra. Srpkinje su prošle prvu fazu, ali ne i drugu. Posle poraza od Crne Gore ostale su bez četvrtfinala.

Krajem oktobra, dva meseca posle dama, i muškarci su dobili Španca za selektora. Raul Gozales će prvi put voditi naš nacionalni tim na velikom takmičenju u januaru. U pitanju je Evropsko prvenstvo koje se održava u Danskoj. Srbija ima paklenu grupu sa Nemačkom, Španijom i Austrijom, a samo prva dva tima prolaze dalje. Od 2012. godine čekamo medalju u ovom sportu.

Vreme je za ozbiljna pitanja

Neuspeh kolektivnih sportova, nažalost, više nije izuzetak, već obrazac.

I nije u pitanju samo rezultat. On jeste merilo po kojem javnost sudi, ali je jasno da se mora veća pažnja usmeriti na sam proces koji dovodi do krajnjeg ishoda.

Utisak je da ovaj deo zahteva potpuno ili delimično novu strategiju.

Kako izaći iz krize rezultata? Kada to pitanje stavite na papir, rešenje je jednostavno i nema dileme da ga čelni ljudi srpskog sporta dobro znaju: omasovljenje sporta, edukacija stručnog kadra (trenera) i infrastruktura.

Nadamo se i verujemo da ćemo se u nastupajućoj 2026. godine više radovati uspesima naših sportista.

