Evropska fudbalska unija (Uefa) je objavila da je isplatila devet miliona evra klubovima kao kompenzaciju za puštanje igračica za UEFA Žensko Evropsko prvenstvo 2025. godine, preneo je danas Bi Bi Si (BBC).Uplatu su dobila ukupno 103 kluba.

Isplate se računaju prema broju dana koliko je svaka igračica bila oslobođena za pripreme, trajanje turnira i putovanja, po stopi od 1.095 evra po danu i igračici.

"Kako ženski fudbal nastavlja da raste i napreduje, želimo da svi dele njegov uspeh. Program koristi klubovima odražava vitalnu ulogu evropskih klubova u razvoju igračica koje su učinile UEFA Žensko Evropsko prvenstvo 2025. istorijskim i nezaboravnim turnirom. Isplate nisu samo finansijska nagrada, to je investicija u budućnost fudbala, jačajući važnu saradnju između klubova i nacionalnih timova", izjavio je predsednik Uefa Aleksandar Čeferin.

Za poređenje, 223 miliona evra podeljeno je 901 klubu iz 55 evropskih fudbalskih saveza u okviru programa koristi klubovima za Muško Evropsko prvenstvo 2024. godine, uključujući otpuštanje igrača za turnir, Ligu nacija i kvalifikacije, sa dnevnim naknadama od 3.395 do 10.187 evra.