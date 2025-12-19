Slušaj vest

Evropska fudbalska unija (Uefa) je objavila da je isplatila devet miliona evra klubovima kao kompenzaciju za puštanje igračica za UEFA Žensko Evropsko prvenstvo 2025. godine, preneo je danas Bi Bi Si (BBC).Uplatu su dobila ukupno 103 kluba.

Isplate se računaju prema broju dana koliko je svaka igračica bila oslobođena za pripreme, trajanje turnira i putovanja, po stopi od 1.095 evra po danu i igračici.

"Kako ženski fudbal nastavlja da raste i napreduje, želimo da svi dele njegov uspeh. Program koristi klubovima odražava vitalnu ulogu evropskih klubova u razvoju igračica koje su učinile UEFA Žensko Evropsko prvenstvo 2025. istorijskim i nezaboravnim turnirom. Isplate nisu samo finansijska nagrada, to je investicija u budućnost fudbala, jačajući važnu saradnju između klubova i nacionalnih timova", izjavio je predsednik Uefa Aleksandar Čeferin.

Za poređenje, 223 miliona evra podeljeno je 901 klubu iz 55 evropskih fudbalskih saveza u okviru programa koristi klubovima za Muško Evropsko prvenstvo 2024. godine, uključujući otpuštanje igrača za turnir, Ligu nacija i kvalifikacije, sa dnevnim naknadama od 3.395 do 10.187 evra.

Ne propustiteFudbalSRBIJA SLEDEĆE GODINE MOŽE DA IGRA PROTIV HRVATSKE! Poznati šeširi za Ligu nacija - Orlovima se smeše pakleni dueli, evo na koga mogu da idu naši fudbaleri!
Srbija, Fudbalska reprezentacija Srbije
FudbalUEFA KORIGOVALA KAZNU: Suspenzija Dijasa zbog faula nad Hakimijem smanjena sa tri utakmice na dve
Luis Dijaz
FudbalDONETA JE ODLUKA! Nemačka domaćin Evropskog prvenstva za fudbalerke 2029. godine!
Finale prvenstva Evrope za fudbalerke Engleska - Španija
FudbalUEFA KAŽNJAVA SVE REDOM: Atletiko Madrid sankcionisan zbog rasističkog ponašanja navijača u Ligi šampiona
Atletiko Madrid

DA LI ĆE FUDBAL VIŠE IKAD BITI ISTI? Direktor muzeja FIFA Marko Facone Izvor: FIFA Museum