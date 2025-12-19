Slušaj vest

Trener Mančester Sitija Pep Gvardiola odgovorio je sarkastično na pisanja pojedinih medija da će uskoro napustiti "građane" i rekao da će otići iz kluba kada bude imao 75 ili 76 godina.

"U poslednje tri ili četiri godine, svaki put u određenom periodu me pitate o mojoj budućnosti. Tako da, pre ili kasnije, sa 75 ili 76 godina, napustiću Mančester Siti. Ostalo mi je još 18 meseci ugovora. Veoma sam oduševljen, srećan i uzbuđen zbog razvoja tima", rekao je Španac na današnjoj konferenciji za medije.

Gvardiola (54) je na klupi "građana" od 2016. godine. Sa klubom je osvojio Ligu šampiona, šest Premijer liga, dva FA i četiri Liga Kupa, Svetsko klupsko prvenstvo i Superkup Evrope.

Mančester Siti je trenutno drugi na tabeli Premijer lige sa dva boda manje od lidera Arsenala.

Pep Gvardiola Foto: JEAN CATUFFE/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia, Conor Molloy / AFP /Profimedia, Conor Molloy / AFP / Profimedia

