Slušaj vest

Prema saznanjima Kurira, Dejan Stanković od januara će preuzeti Crvenu zvezdu i vratiće se na Marakanu. Stanković je bez kluba od kada je dobio otkaz u moskovskom Spartaku, a već neko vreme nalazi se u Beogradu gde je obavio i pregovore sa Zvezdom.

Na ovu temu govorio je Miloš Bjelinić, urednik sportske redakcije Kurira.

Povratak u crveno-bele: Šta se očekuje od Dejana Stankovića kao novog trenera Zvezde? Izvor: Kurir televizija

"Moralo je da dođe do promene trenera"

- Ovo nije toliko veliko iznenađenje, zvezda mora da promeni trenera zbog loših igri u domaćem prvenstvu. Zvezda treba da bude bolja jer je bolja po sastavu, budžetu i svemu a zaostaje za Partizanom. Moralo je da dođe do promene trenera. Dolazak Dejana Stankovića se nametnulo kao prirodan izbor jer je završio svoju priču u Rusiji i postao slobodan trener. Zvezda više nema prostora da eksperimentiše sa stranim trenerima - kaže Bjelinić.

Bjelinić kaže da kako bi sudili o tome da li je ova promena dobra moramo da sačekamo da vidimo njegove rezultate i ekipu.

- On neće imati puno vremena za pripreme i upoznavanje ekipe jer Zvezda već u januaru ima utakmice u Evropi. On počinje pripreme odmah posle Nove godine, ima samo tri nedelje do prve utakmice. Zvezda ima odlične šanse da nastavi priču u Evropi, jako su blizu tome. Siguran sam da će Dekijev prvi cilj, nastavak takmičenja u Evropi biti ostvaren, ali je važno da vidimo kako će kliknuti sa igračima, to je danas ključno u sportu - kaže Bjelinić.

1/18 Vidi galeriju Dejan Stanković u Crvenoj zvezdi Foto: Starsport

On dodaje da Zvezda već ima dobre igrače, kvalitetan tim, ali je bitno da imaju više motivacije na utakmicama domaćeg prvenstva i shvate šta trener želi od njih na terenu.

- Nisu svi oduševljeni, postoje ljudi za i protiv. Znamo čuvenu izreku da u Srbiji imamo 7 miliona selektora. Svako vidi na svoj način, ima i pozitivnih i negativnih komentara. Uvek je osetljivo kada dovodite trenera koji je negde dobio otkaz, to pokazuje da nije baš najbolje radio, ali ponovo ti ne bi dovodio trenera da je kod tebe sve sjajno - kaže Bjelinić.

Bjelinić za kraj ističe da će se svi negativni komentari preliti u pozitivne ukoliko se novi trener pokaže rezultatima u narednom periodu.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs