Trener brojnih domaćih ekipa ima ponude iz inostranstva i u pauzi između dva dela sezone će prihvatiti neku od njih, kako bi karijeru nastavio van granica naše zemlje.

Kako prenosi "Arena sport", Nenad Lalatović će se od srpskog fudbala oprostiti u subotu, kada njegov tim bude igrao protiv aktuelnog šampiona. Biće to posebno emotivan meč za Lalatovića jer je svojevremeno bio kapiten, a kasnije i trener Crvene zvezde na čiju bi klupu sigurno voleo da sedne barem još jednom u karijeri.

Da je saradnji došao kraj potvrdio je prvi čovek Mladosti, Nenad Milovanović.

"Razilazimo se sporazumno jer Nenad ima određene ponude iz inostranstva. Rezultati koje je ostvario sa ekipom bili su odlični i zbog toga mu želimo sve najbolje u nastavku karijere. Naša saradnja je završena u korektnom tonu i ova priča ostaje otvorena, jer postoji mogućnost da se u budućnosti ponovo vrati. Prezadovoljni smo dosadašnjom saradnjom. Zaista mu želim sve najbolje", rekao je Milovanović za TV "Arena sport".