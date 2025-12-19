Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde u subotu od 15.30 časova igraju protiv Mladosti iz Lučana, na stadionu "Rajko Mitić".

Biće to poslednja utakmica crveno-belih ove jeseni, posle koje igrači odlaze na dvonedeljnu pauzu. Novi skup na Marakani zakazan je za 3. januar kada će biti obavljena prozivka, a već dan kasnije ekipa odlazi u Tursku na pripreme.

Fudbaleri Crvene zvezde igrali su sjajni u Ligi Evrope Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Povodom utakmice protiv Mladost, oglasio se FK Crvena zvezda.

"U smiraj 2025. godine fudbaleri Crvene zvezde će ugostiti Mladost iz Lučana na Marakani u okviru 20. kola Superlige Srbije od 15 časova i 30 minuta. Predstojeći meč crveno-belih je idealna prilika za zvezdaše da prisustvuju poslednjem fudbalskom vikendu na stadionu „Rajko Mitić“ u ovoj godini i pozdrave prvotimce, koji će protiv ekipe iz Lučana spustiti zavesu na jesenji deo prvenstva.

Marakana, strast i emocija. Mesto gde su ispisane najlepše fudbalske priče o Crvenoj zvezdi, stadion gde su padali najveći evropski timovi uvek budi najiskrenija osećanja kod svih zaljubljenika u crveno-bele boje. Tako je bilo kroz prošlost, a tako će biti i u budućnosti. Obeležavanje jubilarnog 80. rođendana, evropske utakmice, dupla kruna i brojni trijumfi u prvenstvu su obeležili prethodnih nešto malo manje od 365 dana.

Došao je i taj trenutak, kada će crveno-beli odigrati poslednju utakmicu u kalendarskoj 2025. godini. Uvek imamo razloga za ponos i da pozdravimo igrače na terenu, koji su bili protagonisti ovogodišnjih podviga. Poslednji fudbalski vikend na Marakani nam donosi susret između Crvene zvezde i Mladosti iz Lučana, koji će biti odigran u subotu od 15 časova i 30 minuta, upravo u kući svih zvezdaša.

Biće to prilika da svi navijači pozdrave uspehe, celu ekipu, ali i pojedince koji su nadomak ostvarivanja brojnih rekorda. Za najmlađe Super Zvezdaše kapije stadiona će biti otvorene na istoku, a verujemo da će još jednom huk sa tribina i pesma sa severa biti vetar u leđa crveno-belima na terenu.

Poslednji meč na Marakani u 2025. godini obaveza je svih nas da budemo uz voljeni klub. Zvezdaši , vidimo se na Marakani!