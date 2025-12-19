Slušaj vest

Fudbalski klub Partizan odbio je ponudu Milana od 10 miliona evra za Andreja Kostića.

1/16 Vidi galeriju Andrej Kostić Foto: Www.partizan.rs

Uprava crno-belih čvrsto stoji iza stava da Kostić, kao i drugi mladi fudbaleri, mogu da odu iz kluba samo u slučaju da zainteresovani plati izlaznu klauzulu, prenosi Maxbetsport.

U slučaju Andreja Kostića izlazna klauzula je 20 miliona evra, i jasno je da crno-beli neće ići ispod te sume.

Podsetimo, italijanski sportski list "Gazeta delo Sport" navodi da je Milan ozbiljno zainteresovan za dovođenje osamnaestogodišnjeg centarfora.

Izvor navodi da je Milan već stupio u kontakt sa odgovarajućim stranama i da se već radi na ostvarivanju transfera.

Navodi se da bi Kostić već u januaru mogao da obuče crveno-crni dres.

Pomenuti list ističe da je Kostić odličan na fizičkom planu, da je letos došao iz Budućnosti u Partizan gde se odlično uklopio i gde ga porede sa Dušanom Vlahovićem.

Andrej Kostić je jedini fudbaler za kog je Partizan minulog leta platio obeštećenje, i to 900.000 evra. Kostić je ove sezone na 19 utakmica u Super ligi postigao osam golova, a Italijani napominju i da je bio strelac za mladu reprezentaciju Crne Gore na utakmici protiv vršnjaka iz Italije.