Fudbaleri Partizana gostuju IMT-u utakmici 20. kola Superlige Srbije na stadionu Lagator (18.00)

Ovo je ujedno i poslednji meč crno-belih u 2025. godini.

Partizan - Napredak Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Partizan ima četiri boda više od drugoplasirane Crvene zvezde i jesenji je šampion, a pobeda je imperativ kako bi se na zimsku pauzu otišlo sa plus 4 u odnosu na večitog rivala.

Prenos utakmice IMT - Partizan možete gledati uživo na TV Arena sport premimum 1 kanalu.

