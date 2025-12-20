Fudbaleri Partizana gostuju IMT-u u subotu od 18.00.
PARTIZAN GOSTUJE IMT-U! Evo gde možete prenos utakmice na Lagatoru!
Fudbaleri Partizana gostuju IMT-u utakmici 20. kola Superlige Srbije na stadionu Lagator (18.00)
Ovo je ujedno i poslednji meč crno-belih u 2025. godini.
Partizan - Napredak Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Partizan ima četiri boda više od drugoplasirane Crvene zvezde i jesenji je šampion, a pobeda je imperativ kako bi se na zimsku pauzu otišlo sa plus 4 u odnosu na večitog rivala.
Prenos utakmice IMT - Partizan možete gledati uživo na TV Arena sport premimum 1 kanalu.
