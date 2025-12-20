Crvena zvezda dočekuje Mladost iz Lučana od 15.30.
Okršaj na Marakani
ZA KRAJ 2025. GODINE! Zvezda dočekuje Mladost, evo gde možete gledati prenos meča sa Marakane!
Slušaj vest
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju od 15.30 na stadionu "Rajko Mitić" ekipu Mladost iz Lučana za kraj jesenjeg dela sezone 2025/2026.
Zvezda je trenutno druga na tabeli Superlige Srbije sa četiri boda manje od aktuelnog lidera Partizana.
Vladan Milojević, konferencija pred drugu utakmicu protiv Leha Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Utakmice sa Marakane možete gledati uživo putem na TV Arena sport premium 1 kanalu.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši