Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju od 15.30 na stadionu "Rajko Mitić" ekipu Mladost iz Lučana za kraj jesenjeg dela sezone 2025/2026.

Zvezda je trenutno druga na tabeli Superlige Srbije sa četiri boda manje od aktuelnog lidera Partizana.

Utakmice sa Marakane možete gledati uživo putem na TV Arena sport premium 1 kanalu.

