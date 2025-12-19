Slušaj vest

Golman PSŽ-a Matvej Safonov pauziraće najmanje mesec dana zbog preloma šake leve ruke, saopštio je šampion Evrope.

Kako je saopšteno, Safonov će zbog povrede pauzirati najmanje mesec dana.

Navijači PSŽ-a Foto: Every Second Media, Every Second Media / Alamy / Profimedia, Pritnscreen, MUSTAFA YALCIN / AFP / Profimedia

Safonov je bio heroj pobede "svetaca" nad Flamengom u finalu Interkontinentalnog Kupa jer je u penal seriji zaustavio čak četiri jedanaesterca.

PSŽ je takođe saopštio da je i Li Kang-In zadobio povredu mišića leve butine tokom utakmice protiv Flamenga i da će biti nedostupan nekoliko nedelja.

Inače, prvi je golman sa četiri odbranjena penala u nekom od FIFA takmičenja.

