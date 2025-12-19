Veliki peh za aktuelnog šampiona Evrope.
UŽASNA VEST! Fudbaler PSŽ-a polomio šaku!
Golman PSŽ-a Matvej Safonov pauziraće najmanje mesec dana zbog preloma šake leve ruke, saopštio je šampion Evrope.
Kako je saopšteno, Safonov će zbog povrede pauzirati najmanje mesec dana.
Safonov je bio heroj pobede "svetaca" nad Flamengom u finalu Interkontinentalnog Kupa jer je u penal seriji zaustavio čak četiri jedanaesterca.
PSŽ je takođe saopštio da je i Li Kang-In zadobio povredu mišića leve butine tokom utakmice protiv Flamenga i da će biti nedostupan nekoliko nedelja.
Inače, prvi je golman sa četiri odbranjena penala u nekom od FIFA takmičenja.
