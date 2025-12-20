Slušaj vest

Piter Olajinka se pre više od mesec dana rastao sa Crvenom zvezdom i slobodan je u izboru nove sredine.

Nigerijac nije uspeo da se posle teške povrede vrati u prepoznatljivu formu, pa su dve strane odlučile da raskinu saradnju.

Piter Olajinka Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Ali, ne bi trebalo da bivši član Slavije iz Praga ima problema da nađe novi klub. Kako pišu turski mediji, Amed je zainteresovan za iskusnog ofanzivca.

Lider drugoligaškog karavana želi da obezbedi plasman u elitni rang, a u tome bi trebalo da ima pomoć od Olajinke.

Amed je posle 17 kola lider Prve lige Turske sa 35 bodova, dva više od Pendika, a tri u odnosu na Erok.

Ne propustiteKošarkaNIKOLA JOKIĆ U SAMOM VRHU: Srbin suvereno drži prvo mesto u MVP trci
profimedia-1054101539.jpg
Fudbal"OVO ĆE BITI NJEGOV PRVI CILJ" Dejan Stanković novi trener Crvene zvezde: Do prve utakmice imaće samo 3 nedelje - Mišljenja i očekivanja su podeljena
zvezda-makabi--59932.jpg
FudbalMILAN SA 10 MILIONA DOŠAO U BEOGRAD PO KOSTIĆA, A ONDA JE USLEDIO HLADAN TUŠ: Partizan odbio ponudu! Ovo je suma koju traže crno-beli!
Andrej Kostić
Evroliga"TIŠE MALO, DVEJN NE VOLI KADA NEKO VIČE"! Hit komentar Luke Spasovskog na račun Vašingtona! Košarkaš Partizana na tapetu zbog sporne izjave! (VIDEO)
luka i dvejn.jpg

BONUS VIDEO:

Fudbaleri Srbije na Vembliju Izvor: Kurir