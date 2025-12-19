OVAKO ĆE IZGLEDATI NOVI STADION U SPLITU: Hajduk u Slovačkoj pronašao model za Poljud
Želja Fudbalskog kluba Hajduk iz Splita da dobije novi stadion, sve je bliža realizaciji.
Kako prenose slovački mediji, čelnici hrvatskog kluba su boravili u Bratislavi, gde su razgledali stadion Tehelno, s ciljem razmatranja mogućnosti otkupa projekta.
Na pomenutom stadionu utakmice igraju FK Slovan i reprezentacija Slovačke.
Tema stadiona u Splitu poslednjih je meseci u središtu javnog interesa, pre svega zbog dileme hoće li se graditi novi objekat ili rekonstruisati postojeći Poljud.
Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta izneo je tri moguće opcije, a konačna odluka trebala bi da bude jasnija nakon izrade studije izvodljivosti.
- osnovna sanacija i energetska obnova stadiona Poljud uz paralelnu izgradnju potpuno novog stadiona na Brodarici
- opsežna rekonstrukcija Poljuda s nadogradnjom savremenih elemenata fudbalskog stadiona, VIP zona, poslovnih prostora, infrastrukture prema UEFA standardima, energetskih i pristupnih rešenja
- izgradnja novog stadiona na postojećoj lokaciji Poljuda koji bi u potpunosti zadovoljio sve UEFA-ine kriterijume
Stadion Tehelne pole u Bratislavi završena je 2019. godine, a kapaciteta je 22.500 gledalaca. Izgradnja je koštala 98.5 miliona evra.
Stadion Poljud je izgrađen 1979. godine za potrebe Mediteranskih igara. Stadion je poznat po "školjkastom" dizajnu, a kapaciteta je 34.000 mesta.