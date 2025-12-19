Slušaj vest

Dejan Musović je svojevremeno bio omladinski reprezentativac Jugoslavije i velika nada Crvene zvezde. Bio je nadomak prvog tima crveno-belih krajem osamdesetih, a ostvario se i u inostranstvu.

Rođen je 2. oktobra 1969. godine, a nakon što je bio veliki talenat u školi Crvene zvezde nastupao je za Spartak, Čukarički, Mladost iz Lučana, Jedinstva sa Uba. Nakon Jedinstva prešao je u Leotar iz Trebinja gde je ostavio dubok trag.

Bio je član ekipe koja je 2003. godine osvojila prvu ikada Premijer ligu Bosne i Hercegovine kada su se spojile lige Federacije i Republike Srpske. Stigao je u Trebinje 2001. godine, u ekipu koja se takmičila u Prvoj ligi RS. Između ostalog, članovi te selekcije bili su i Ninoslav Milenković, Branislav Krunić, Vladimir Stojković, Siniša Mulina, Gavrilo Čorlija...

Nakon igračke karijere bio je uspešan trener. Radio je u omladinskim selekcijama Rada i Crvene zvezde, a trenirao je i seniorsku ekipu Građevinara.

Ne propustiteFudbalOVAKO ĆE IZGLEDATI NOVI STADION U SPLITU: Hajduk u Slovačkoj pronašao model za Poljud
profimedia-0880861235.jpg
Fudbal"OVO ĆE BITI NJEGOV PRVI CILJ" Dejan Stanković novi trener Crvene zvezde: Do prve utakmice imaće samo 3 nedelje - Mišljenja i očekivanja su podeljena
zvezda-makabi--59932.jpg
FudbalMILAN SA 10 MILIONA DOŠAO U BEOGRAD PO KOSTIĆA, A ONDA JE USLEDIO HLADAN TUŠ: Partizan odbio ponudu! Ovo je suma koju traže crno-beli!
Andrej Kostić
FudbalZVEZDA ŽELI PUNU MARAKANU U SUBOTU: Crveno-beli žele da na zimsku pauzu odu uz podršku navijača!
Fudbaleri Crvene zvezde posle pobede protiv Šturma

Povratak u crveno-bele: Šta se očekuje od Dejana Stankovića kao novog trenera Zvezde? Izvor: Kurir televizija