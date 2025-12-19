Slušaj vest

Srpski trener Nenad Lalatović utakmicom protiv Crvene zvezde na "Marakani" okončaće drugi mandat u Lučanima.

Trener brojnih domaćih ekipa ima ponude iz inostranstva i u pauzi između dva dela sezone će prihvatiti neku od njih, kako bi karijeru nastavio van granica naše zemlje.

Ovu informaciju, koju je prvobitno nagovestio Neško Milovanović, potvrdio je i Lalatović, istakavši da je rastanak bio unapred planiran i dogovoren sa upravom još prilikom njegovog dolaska u klub.

"Moji igrači su moji heroji. Prethodnih pet utakmica nismo doživeli poraz. Po dolasku u Lučane – napravili smo dogovor da ću u klubu raditi do kraja ove polusezone. To sam praktično odmah saopštio ljudima iz kluba. Tako da – utakmica protiv Zvezde će definitivno biti moja poslednja u drugom mandatu na klupi Mladosti", rekao je Lalatović za Meridian Sport.

