Teško su svi u Crvenoj zvezdi primili činjenicu da će kao drugi završiti prvi deo prvenstva Srbije.

Bez obzira na sjajne partije u Ligi Evrope i izvestan plasman u nokaut fazu, titula u Superligi je prioritet.

Zvezdan Terzić, generalni direktor FK Crvena zvezda Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Dodatno ojačati tim

Generalni direktor crveno-belih Zvezdan Terzić i njegovi najbliži saradnici Mitar Mrkela i Marko Marin uveliko rade na pojačanjima. Prema saznanju Kurira, crveno-beli žele dodatno da ojačaju pozicije na kojima su imali deficit ove jeseni, a zbog kojih su se desili propusti u Superligi.

Prioritet za Crvenu zvezdu je da pronađe alternativu Marku Arnautoviću, napadača drugačijih karakteristika koji bi mogao da ga zameni ili da igra u tandemu s njim. Kada je iskusni centarfor bio povređen, to se i te kako odražavalo na utakmice u domaćem prvenstvu, gde je Zvezda neplanirano gubila bodove. I to više ne sme da se ponovi, poručili su iz uprave u Ljutice Bogdana.

Štoperi rak rana

Pitanje još jednog štopera mora da bude rešeno do početka priprema u Turskoj, pošto se za Antaliju odlazi 4. januara. Tandem Miloš Veljković - Rodrigao imao je neke svetle, ali i tamne trenutke. Brazilac bi mogao put Saudijske Arabije, ukoliko ponuda zadovolji Crvenu zvezdu. Frenklin Tebo Učena igra je promenjivo, od sjaja do očaja. Umeo je da odigra bez greške protiv Lila, a onda da crvenim kartonima ukanali ekipu protiv FCSB i Vojvodine.

Stefan Leković nije imao poverenje struke u kontinuitetu, dok je Kajmer Sandoval bio potpuno van vidokruga. Jasno je kao dan da je Zvezdi neophodan još jedan vrhunski štoper. Hoće li to biti mladi Bugarin Martin Georgijev? Teško, deluje da je on zalog za budućnost, a da će na Marakanu doći neko s više iskustva. Opet, šansu bi mogao da dobije i mladi Stefan Gudelj, koji pruža odlične partije u razvojnom timu Grafičaru.

Obojica bi ove zime mogli da odu sa Marakane - Nemanja Radonjić i Seol Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Pitanje krila i bekova

Deficitarne pozicije koje treba popuniti jesu i one koje se tiču bekova. Tačnije, crveno-belima je potrebna alternativa i na desnoj i na levoj strani. Postoji nekoliko inostranih klubova koji prate Južnokorejca Seola i Jermenina Naira Tiknizjana. Opet, vrlo je teško da Zvezda pusti obojicu, mada ukoliko ponuda bude unosna, ko zna... Svakako, crveno-beli će tražiti pojačanja, bez obzira na to što Nikola Stanković i Adem Avdić imaju veliki potencijal.



I goruće pitanje za Crvenu zvezdu tokom prvog dela sezone jesu pitanja krilnih igrača. I leva i desna strana bile su ogroman problem. Nemanja Radonjić nikako nije mogao da uhvati kontinuitet, Milson je pružao slabe partije, a Šavi Babika ili je bio povređen, ili potpuno van forme. Vladimir Lučić je veći deo jeseni povređen i bolestan, dok je mladi Luka Zarić perspektiva.

Uskoro će biti poznat i njegov status - Vladan Milojević trener fudbalera Crvene zvezde Foto: Dragan Tesic

Milojević ili Stanković

Deluje da bi Nemanja Radonjić mogao da napusti Marakanu, jer za njega postoji ozbiljan interes iz Amerike, Rusije i klubova iz arapskog sveta. Sam Milson nije zadovoljan svojim igrama i voleo bi da promeni sredinu. To govori da će Crvena zvezda pokušati da dovede igrače na pozicijama levog i desnog krila, da pojača konkurenciju, ali i kako bi novi fudbaleri imali dovoljno za adaptaciju i da budu spremni za evropska iskušenja na leto.



Uprava će po završetku sezone rešiti i pitanje trenera. Navodno je već gotova stvar da će Vladana Milojevića na klupi Crvene zvezde zameniti Dejan Stanković. Od toga ko će biti novi trener zavisi i koje će igrače dovoditi crveno-beli na deficitarnim pozicijama.