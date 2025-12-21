Slušaj vest

Ešli Kol je svoju karijeru započeo u Arsenalu još kao igrač mlađih kategorija. Priliku da debituje dobio je 30. novembra 1999. protiv Midlzbra sa svojih 18 godina.

Svoj prvi nastup u Premijer ligi imao je 20. maja 2000. protiv Njukasl junajteda, ali te sezone je otišao u Kristal palas na jednogodišnju pozajmicu za koji je zabeležio 14 nastupa i postigao 1 gol. Nakon povrede Silvinja dobio je šansu da zaigra u jesen 2000. godine.

Nakon nekoliko izuzetnih partija uspeo je da izbori startno mesto u timu, iako se Silvinjo u međuvremenu oporavio od povrede. Za Arsenal je igrao do 2006. i osvojio veliki broj titula među kojima su i 2 osvojene Premijer lige.

Nakon dugih pregovora sa Čelsijem došao je u ovaj tim 2006. u zamenu za 5 miliona evra i Vilijama Galasa. Svoj debi je imao 31. januara 2006. protiv Čarlton atletika. Svoj prvi, i za sada jedini gol za Čelsi je postigao 1. marta 2008. protiv Vest Hem junajteda.

Za seniorsku reprezentaciju Engleske ukupno je odigrao 107 utakmica i nije postigao ni jedan gol. Debitovao je 28. marta 2001. protiv Albanije. Igrao je na četiri svetska prvenstva (2002, 2006, 2010 i 2014) i na dva evropska prvenstva (2004 i 2012).

Ali ono po čemu se Elšli Kol poznat široj javnosti jesu skandali.

Varao suprugu sa Plejboj zečicom

Britanska Plejboj zečica Melisa Hov priznala je da bila ljubavnica fudbalera Čelsija Ešlija Kola u vreme dok je on oženjen sa Šeril Kol.

- Imali smo seks svuda po kući u kojoj je on živeo sa svojom suprugom - izjavila je Melisa.

Ešli Kol sa bivšom suprugom Šeril Foto: Photoshot / Avalon / Profimedia

Ešli i Šeril su se razveli u septembru 2010. godine, pošto je fudbaler priznao da je imao brojne ljubavne avanture.

Kol je slao svog vozača po Melisu da je doveze u njegovu kuću, ali je svojoj ljubavnici zabranio da o tome priča.

- Vozač je bio vrlo tajnovit. Meni su rekli da nikome ne pričam gde idem i šta radim - rekla je Melisa, koja je u prethodnom periodu često bila upletena u razne seks skandale.

Startovao Vojvotkinju od Saseksa

Megan Markl,supruga princa Harija, otkrila je da ju je pre izvesnog vremena "startovao" Ešli Kol.

- Počeo je da me prati na društvenim mrežama i pisao mi je nekoliko puta - rekla je Megan.

Megan Markl i princ Hari Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

- Pitao me je da li želim da se vidimo. Tražila sam savet od jednog novinara koji mi je rekao da je bolje da ne odgovaram na njegove poruke - priznala je Megan.

Životna drama

Slavni fudbaler 2020. godine našao se na meti razbojnika.

Maskirani lopovi provalili su u dom Ešlija Kola i vezali bivšeg fudbalera pred očima njegove supruge Šeron, sina i ćerke.

- Bio sam na kolenima, čekao sam da me ubiju. Tek sam bio došao kući kada sam začuo udarce. Ustao sam iz kreveta i rekao svojoj ženi: "Evo zašto bi trebalo da imamo oružje, ili makar palicu u našem domu" - rekao je Kol pred sudom.

Putem svog mobilnog telefona nekadašnji fudbaler sudu je pokazao materijale sa nadzornih kamera. Provalnici su, bilo je vidljivo, doneli merdevine kako bi se popeli na balkon. Kol ih je u tom trenutku čuo i pozvao pomoć, ali tada se pojavljuje još nekoliko ljudi koji počinju da provaljuju u prizemlje kuće.

- Tada sam zaista mislio da ću umreti. Imao sam ženu i decu u kući i nikog drugog oko sebe da mi pomogne. Rekao sam supruzi, neko nam ulazi u kuću, uzmi decu i zovi policiju. Ja sam otišao po ćerku, supruga je otišla po sina. Mislio sam da će razbojnici biti još gori prema nama ako sakrijemo decu, pa smo ih odlučili držati uza nas - opisao je dramu bivši engleski reprezentativac na sudu u Notingemu i nastavio:

- Mislio sam da više nikad neću videti svoju decu, ali nekako sam ostao pribran. Dok sam čuo korake po kući, nisam želeo da pokazujem svojoj ćerkici da se bojim za naše živote. Tada me jedan od razbojnika uhvatio za vrat i rekao da pustim ćerkicu. Ja sam mu odgovorio, nikada, neću da je pustim! Uzmite sve, samo ostavite mene i moju porodicu na miru.

Lopovi su tada zavezali Kolu ruke iza leđa, a supruga je uspela da pozove policiju. Kada su saznali da organi reda ubrzo stižu, provalnici su se razbežali u roku od nekoliko sekundi. U celom sudskom procesu za razna zlodela optuženo je deset ljudi, a suđenje se nastavlja. Na optuženičkoj klupi su: Metju Džonson (35), Daren Stouks (32), Ešli Kamberpeč (36), Edrijen Edišou (34), Endrju Mekdonald (42), Kertis Dilks (34), Kristofer Jork (50), Gordon Tornhil (49), Tevfik Gučuk (41), Serdžan Evsin (27).

