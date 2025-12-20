Slušaj vest

Fudbaleri Napolija izborili su plasman u finale Superkupa Italije, pošto su u polufinalu u Rijadu savladali ekipu Milana rezultatom 2:0.

Meč je obeležio verbalni okršaj trenera Rosonera Masimilijana Alegrija sa klupom Napolitanaca.

Nervozni Alegri "eksplodirao" je u finišu meča i ušao u žestok verbalni sukob sa Gabrijeleom Orijalijem, koordinatorom stručnog štaba Napolija.

Alegri je očito prešao granicu, zbog čega se Napoli oglasio i zvaničnim saopštenjem.

"Napoli snažno osuđuje ponašanje Milanovog trenera Masimilijana Alegrija koji je na očigled fudbalske javnosti pred hiljadama gledalaca na tribinama i milionskim TV auditorijumom konstantno vređao Gabrijelea Orijalija sa klupe Napolija. Nadamo se da ovakvo ponašanje van svake kontrole neće proći neopaženo. Pogotovo što je meč bio pokriven sa 33 televizijske kamere i nemoguće je da nije snimljeno šta se dešavalo", saopštili su iz kluba.

Nakon poslednjeg sudijskog zvižduka Alegri je odmah otrčao u tunel, nije se ni rukovao sa Konteom, koji je pružio ruku njegovom asistentu Marku Landućiju.

Konte je kasnije u svom obraćanju otkrio da ga je Alegri sramno izvređao.

"Rekao je pet stvari zaredom. Prva je bila: 'Sedni, idiote'. Druga: 'Imbecilu'. Treća opet: 'Idiote'. Na kraju je upotrebio izraz koji sam po sebi nije uvredljiv, ali je neobično da neko u tom trenutku radi takve stvari", rekao je Konte.

Kurir sport