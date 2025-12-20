Slušaj vest

Novi potpis u FK Vojvodina.

Novosadska "stara dama" i biser srpskog fudbala, Damjan Jović, potpisali su trogodišnji ugovor, a klub je na društvenim mrežama obavestio javnost o ovoj temi.

- FK Vojvodina sa ponosom obaveštava javnost da je potpisala novi trogodišnji ugovor sa mladim fudbalerom Damjanom Jovićem.

Talentovani napadač jedan je od najperspektivnijih fudbalera na svojoj poziciji u regionu, a potvrda toga vidi se i u golovima koje postiže u Kadetskoj ligi Srbije.

Damjan je sa 10 pogodaka doprineo da Vošin kadetski tim na polusezoni bude na prvom mestu i ponese priznanje jesenjeg šampiona - stoji u objavi Vojvodine.

1/6 Vidi galeriju Damjan Jović Foto: FK Vojvodina

O potpisu ugovora se oglasio i sam Jović.

- Osećam se prelepo, jer ovo sam sanjao, da potpišem ugovor sa velikim klubom kakva je Vojvodina. Naravno, ovo je tek početak, treba da nastavim da radim još više i da se dokazujem iz treninga u trening - istakao je fudbaler iz BiH koji ima tek 16 godina.

Damjan Jović je deo menadžerske agencije "Data score" koja je takođe poslala poruku posle ovog potpisa.

- Postoje trenuci koji imaju posebnu težinu.

Damjan Jović je uz našu agenciju od samog početka.

Od prvih razgovora, prvih odluka i snova koji su tada delovali daleko, do današnjeg dana – sve smo gradili zajedno.

Danas je Damjan potpisao svoj prvi profesionalni ugovor sa FK Vojvodina.

Za nas, to nije samo potpis na papiru, već potvrda vere, rada, strpljenja i poverenja koje nikada nismo dovodili u pitanje.

Posebno je emotivno to što istog dana nastavljamo naš zajednički put kroz produženje saradnje sa agencijom.

Jer kada veruješ jedni drugima od početka, takve priče traju.

Ponos, zahvalnost i ogromna motivacija za sve što dolazi.

Ovo je tek početak - istakli su na Instagramu.

BONUS VIDEO: