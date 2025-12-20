Slušaj vest

Fudbaler Al Hilala i reprezentativac Francuske, Teo Ernandez, prisetio se perioda koji je proveo u Milanu.

U opširnom intervjuu koji je dao za italijansku "Gazetu" Teo je govorio o lepim, ali i bolnim trenucima koje je doživeo u italijanskom klubu.

Prvi put, potpuno otvoreno i bez uvijanja pričao je o razlozima odlaska iz Italije.

Teo otkriva da nikada nije želeo da napusti Milan.

"Rekli su da sam tražio preterane iznose za obnavljanje ugovora, da sam insistirao na transferu... Sve je laž", kaže Teo.

Kritike navijača su ga povredile.

"Mnogo. Znam da sam pravio greške, poput crvenih kartona protiv Fjorentine i Fajenorda, ali ljudi smo. Nisam bio mentalno miran i mogao sam bolje, ali navijači znaju ko je Teo bio u Milanu. Postoje ljudi koji žele da vam unište život i karijeru. Povredilo me je kada sam pročitao određene stvari, ali moja porodica zna da to nije istina", kaže Ernandez i dodaje:

"Zaslužio sam bolji tretman. Nisam to očekivao. Neki saigrači su me gurali da ostanem, ali kada vas menadžer pozove i kaže 'ako ostanete ovde, izbacićemo vas iz tima', šta mogu da uradim? Tražim nešto drugo. Uvek sam govorio svom agentu da mi ništa ne govori. U Italiji bih igrao samo za Milan".

1/5 Vidi galeriju Teo Ernandez u dresu Milana Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia, MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia, Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia

Odlaskom legendarnog Maldinija iz kluba sve se promenilo na gore, smatra Teo.

"Ako sam postao ono što jesam, a takođe i defanzivac Milana sa najviše golova, to je zahvaljujući njemu. Još uvek smo u kontaktu. Njegov dres sa posvetom: 'Teo, moj dostojni naslednik' me čini emotivnim".

Pogodio ga je njegov odlazak iz kluba.

"Osećao sam se dezorijentisano. Prošle godine, Kalabrija i ja smo se pojavili u Milanelu noseći Paolov dres, i nekim ljudima se to nije dopalo. Pocepali su zastavu ni za šta. Osim Ibre, primetan je nedostatak milanskog duha".

Na pitanje kakav je Zlatan bio kao saigrač, kaže Ernandez.

"Tukao nas je na treninzima. Za naše dobro", poručio je Teo.

Kurir sport