Mančester junajted prati Rubena Neveša iz Al Hilala i Konora Galagera iz Atletiko Madrida kao potencijalna pojačanja u januarskom prelaznom roku, prenose britanski mediji.

Kako se navodi, trener Junajteda Ruben Amorim želi da ojača tim igračima sa iskustvom u Premijer ligi, zbog čega su Neveš i Galager visoko na listi želja.

Interesovanje postoji i za vezistu Bornmuta Tajlera Adamsa, ali je eventualni transfer američkog reprezentativca realniji tokom letnjeg prelaznog roka.

Junajted je uključen i u trku sa Liverpulom i Mančester sitijem za napadača Bornmuta Antoana Semenja, ali se navodi da fudbaler preferira prelazak u Liverpul, dok mu je Siti druga opcija.

Neveš (28) ima ugovor sa Al Hilalom do kraja sezone i njegova cena se procenjuje na oko 20.000.000 funti. Portugalski reprezentativac, koji je pet sezona igrao za Vulverhempton do 2023. godine, zabeležio je 63 nastupa za nacionalni tim, ali bi prepreku transferu mogla da predstavlja njegova nedeljna plata od oko 350.000 funti, kao i mogućnost produženja ugovora sa saudijskim klubom.

Galager (25) je u Atletiko Madrid stigao iz Čelsija 2024. godine i ima ugovor na pet godina. Španski klub procenjuje njegovu vrednost na između 40.000.000 i 50.000.000 evra, uz sklonost ka trajnoj prodaji, dok bi Junajted radije razmotrio pozajmicu. Engleski vezista je ove sezone uglavnom ulazio sa klupe i nedavno je izjavio da želi da se izbori za povratak u reprezentaciju Engleske.

Amorim, prema navodima medija, ostaje zainteresovan i za vezistu Brajtona Karlosa Balebu, ali tek kao opciju za letnji prelazni rok.

