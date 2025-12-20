Slušaj vest

Januarski prelazni rok biće interesantan u Italiji, a jedan od klubova koji će biti aktivni jeste Roma.

Kako piše "Korijere delo sport", Roma planira da se otarasi dvojice fudbalera koji nikako nisu zadovoljili u dosadašnjem delu sezone.

To su Leon Bejli i Kostas Cimikas.

Obojica su na pozajmici i Roma planira da jednostavno raskine ugovore tokom januara zbog njihovih slabijih igara, ali i njihove neuigranosti u Gasperinijevom sistemu.

Tako će Bejli biti vraćen u Aston Vilu, a Cimikas u Liverpul.

Bejli je bio povređen na početku sezone, ali od kada se pojavio na terenu nije impresionirao, naprotiv, bio je lako zaustavljiv kada dobije loptu, bezopasan, pa još uvek nema gol na svom kontu. Sa druge strane, Cimikas je pravio previše grešaka, a od novembra nije bio starter.

