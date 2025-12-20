Slušaj vest

Vezista Barselone Pedri propustiće poslednji meč u 2025. godini.

Sjajni Španac vratio se nedavno posle petonedeljne pauze zbog povrede mišića, ali je opet osetio nelagodu i u Barseloni ništa ne žele da rizikuju.

Pedri će tako dobiti produženi odmor do početka 2026. godine i gradskog derbija sa Espanjolom, za koji će sigurno biti spreman.

Iako Barselonu očekuje teško gostovanje Viljarealu, koji je u odličnoj formi i zasluženo treći na tabeli, Hansi Flik nije želeo da rizikuje potencijalno povredu Pedrija zbog jedne utakmice.

Flik konačno ima opcije na raspolaganju, pošto se oporavio i Frenki de Jong, a tu su i Erik Garsija i Mark Kasado i Mark Bernal, koji bi trebalo da nadomeste Pedrijev izostanak.

Van stroja za poslednji meč u 2025. godini su i - Ronald Arauho, Pablo Gavi i Dani Olmo.

Meč Viljareal - Barselona na programu je u nedelju u 16.15.

Kurier sport

