Legendarni stručnjak i miljenik navijača Mančester Junajteda, Ser Aleks Ferguson, dao je prilično realnu, ali bolnu izjavu o voljenom klubu.

Čovek koji je sa Junajtedom osvojio sve što se moglo osvojiti izneo je sumornu prognozu za budućnost kluba. Škot smatra da bi povratak Junajteda na tron mogao da potraje još čitavu deceniju.

Ferguson smatra da je najveći problem Junajteda leži u lošem odabiru igrača i neadekvatnoj transfer politici koja je koštala klub kontinuiteta i stabilnosti.

Povukao je i zanimljivu paralelu sa Liverpulom.

"Kada sam stigao u Junajted, Liverpul je bio izuzetno jak. Bio je prva

k Evrope, ali onda im je trebalo 30 godina da ponovo osvoje titulu prvaka Engleske".

Ferguson smatra da se Junajted sada nalazi u sličnoj situaciji u kakvoj je nekada bio Liverpul i da bi suša bez titule mogla potrajati još najmanje deset godina ako se stvari ne promene iz temelja.

"Moramo se pobrinuti za dovođenje boljih igrača" naglasio je Ferguson.