Trener fudbalera TSC-a Nemanja Miljanović izjavio je da je OFK Beograd ekipa sa velikim brojem individualno kvalitetnih igrača, i dodao da njegov tim očekuje zahtevan meč.

"OFK Beograd je tokom sezone ostvarivao dobre rezultate, čak i u utakmicama u kojima okolnosti nisu bile na njihovoj strani. Reč je o ekipi sa velikim brojem individualno kvalitetnih igrača, naročito u ofanzivnom delu. Pred nama je zahtevan zadatak u pripremi meča, ali verujem ;da možemo da ponovimo izdanja iz prethodna dva susreta", izjavio je Miljanović, a preneo klub.

TSC će u nedelju u Zaječaru gostovati OFK Beogradu u utakmici 20. kola Super lige Srbije.

"Trijumf nad Spartakom bio je izuzetno važan jer je rasteretio igrače posle duže rezultatske krize i vratio im veru u sopstvene mogućnosti. Dao nam je dodatnu energiju za duel sa Crvenom zvezdom, ali i za pripremu ovog meča. Nadam se da će se taj pozitivan momenat preneti i na teren", rekao je Miljanović, dodajući da ekipa od njegovog dolaska pokazuje visok nivo rada i posvećenosti, na čemu se gradi dodatno samopouzdanje.

Utakmica u Zaječaru biće šesta u kojoj će Miljanović predvoditi TSC, uz dosadašnji učinak od jedne pobede, tri nerešena rezultata i jednog poraza.

"U tom periodu imali smo tri zahtevna gostovanja ekipama koje se bore za opstanak ili su u punom zamahu, kao i dva izuzetno teška domaća meča protiv Radnika iz Surdulice i Crvene zvezde. Sa osvojenim bodovima sam delimično zadovoljan. Smatram da smo u Nišu i Loznici mogli do još dva boda. Imali smo šansu i za nerešen ishod protiv Radnika, jer konačan rezultat nije realno oslikavao dešavanja na terenu. Kada se sagledaju sve okolnosti, mogu da budem zadovoljan", zaključio je on.

Kurir sport/Beta