Slušaj vest

Fudbaleri Real Madrida večeras igraju poslednji ovogodišnji meč i imaju imperativ pobede nad Seviljom.

Madridski mediji ističu da je Rodrigo povratio poverenje trenera i da će biti starter nakon šti je postigao dva gola u poslednja tri meča. Takođe, očekuje se da ponovo budu starteri i Džud Belingem i Vinisijus Žunior i Kilijan Embape, te da će Ćabi Alonso opet zaigrati sa ovim kvartetom na terenu.

Iako su mnogi analitičari bili skeptični kada sva četvorica igraju u isto vreme, jer Real tako nema balans u igri, Ćabi Alonso u ovom momentu očigledno veruje da je ovo idealna kombinacija.

1/10 Vidi galeriju Ćabi Alonso Foto: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia, Heiko Blatterspiel / imago sportfotodienst / Profimedia, Dylan Hepworth / AFP / Profimedia

Podsetimo, on je sa svom četvoricom istovremeno počeo meč tek u prošlom kolu protiv Alavesa, u kom je slavio 2:1.

I dalje su van stroja - Dani Karvahal, Trent Aleksander-Arnold, David Alaba, Ferlan Mendi, dok su roviti Eduardo Kamavinga i Antonio Ridiger, dok su suspendovani Alvaro Kareras i Endrik.

Meč Real Madrid - Sevilja na programu je u 21.00.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: