NA KOGA SVE ĆABI ALONSO RAČUNA?! Real pod imperativom pobede, a španski trener povlači ovaj potez!
Fudbaleri Real Madrida večeras igraju poslednji ovogodišnji meč i imaju imperativ pobede nad Seviljom.
Madridski mediji ističu da je Rodrigo povratio poverenje trenera i da će biti starter nakon šti je postigao dva gola u poslednja tri meča. Takođe, očekuje se da ponovo budu starteri i Džud Belingem i Vinisijus Žunior i Kilijan Embape, te da će Ćabi Alonso opet zaigrati sa ovim kvartetom na terenu.
Iako su mnogi analitičari bili skeptični kada sva četvorica igraju u isto vreme, jer Real tako nema balans u igri, Ćabi Alonso u ovom momentu očigledno veruje da je ovo idealna kombinacija.
Podsetimo, on je sa svom četvoricom istovremeno počeo meč tek u prošlom kolu protiv Alavesa, u kom je slavio 2:1.
I dalje su van stroja - Dani Karvahal, Trent Aleksander-Arnold, David Alaba, Ferlan Mendi, dok su roviti Eduardo Kamavinga i Antonio Ridiger, dok su suspendovani Alvaro Kareras i Endrik.
Meč Real Madrid - Sevilja na programu je u 21.00.
