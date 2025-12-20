HOROR U SUPER LIGI SRBIJE! Stravičan sudar fudbalera glavama, jedan ostao nepomično da leži na terenu! Hitna pomoć momentalno reagovala, jeziv snimak sve sledio
Jezive scene viđene su na utakmici između Radničkog iz Niša i Železničara iz Pančeva u Super ligi Srbije.
Na početku drugog poluvremena došlo je do stravičnog sudara glavama dvojice fudbalera posle kog smo videli horor situaciju. Branislav Knežević ostao je da leži nepomično na zemlji, a Hitna pomoć je momentalno reagovala.
Igrači su pretrnuli od straha isto kao i publika, a jeziv snimak sve je sledio.
Pogledajte i sami kako je sve ovo izgledalo:
Železničar se brzo oglasio kratkim saopštenjem u kom je otkrio šta se dešava sa Kneževićem.
- Igrač FK Železničar, Branislav Knežević, prebačen je u Urgentni centar Kliničkog centra Niš, gde se čeka dijagnostički pregled. Knežević je trenutno u svesnom stanju, nakon sudara na terenu sa protivničkim igračem i povrede glave - navodi se u kratkom saopštenju Železničara.
Što se same utakmice tiče, ona je završena 1:0 za Radnički iz Niša, a gol je postigao Nikola Srećković u 63. minutu.
