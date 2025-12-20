Slušaj vest

Napredak je ove jeseni prosuo mnogo bodova, ali još uvek tinja nada među Čarapanima da se sezona može spasiti. Pobeda u ponedeljak, kada Kruševljani dočekuju Radnički 1923 iz Kragujevca, im je preko potrebna.



Ukoliko Napredak osvoji sva tri boda, otvaraju se novi vidici za nastavak drugog dela Prvenstva Superlige Srbije. Na početku drugog dela šampionata (već od 31. januara) ima povoljan raspored. Dočekuje Javor, Radnički iz Niša i Spartak, a gostuje IMT – u i Radniku.



Iz Kluba poručuju da je igračima u ponedeljak nužna podrška sa tribina i to više nego ikad. Kapije stadiona biće širom otvorene, ulaz je slobodan, a besplatne karte moći će da se preuzmu na glavnoj biletarnici u ponedeljak od 16 sati. Početak utakmice je zakazan za 19 časova.